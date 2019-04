Le rappel de la Métropole : les derniers travaux à Rouen doivent être achevés fin mai

Les derniers travaux pour la ligne de bus T4 ainsi que dans le centre ville de Rouen doivent être finis fin mai. La Métropole le rappelle haut et fort ce jeudi.

Les chantiers de Coeur de Métropole et de la ligne T4 doivent être achevés avant l'Armada

Rouen, France

Plus question de perdre du temps : pour la Métropole Rouen Normandie, il est hors de question que Rouen et la Métropole soit en chantier au mois de juin quand des centaines de milliers de visiteurs vont affluer dans la ville pour l'Armada. Ce jeudi 11 avril, dans un communiqué la collectivité locale a indiqué avoir donné des instructions aux entreprises pour achever dans les temps les chantiers engagés. Il faut dire que les chantiers ont été perturbés par le mouvement des gilets jaunes. Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, n'a eu de cesse de le répéter. Il a fallu pendant tout l'hiver adapter les chantiers à chaque fois avant les manifestations. Aujourd'hui il n'y aurait pas de retard, selon la collectivité, mais il ne faut plus attendre.

Lancement de la ligne T4 le 25 mai

Tous les travaux du Coeur de Métropole soit la place du Vieux Marché, de la Rougemare, de la Cathédrale , de la Calende ou encore les places Martin Luther King et Henri IV doivent être achevés. Même chose pour la ligne T4 qui doit relier le Zénith sur la rive gauche à la place du Boulingrin sur la rive droite. Cette ligne s'annonce forcément stratégique pendant l'Armada. Là il reste à réaliser les travaux d'enrobés et à mettre en place du mobilier urbain.

Le week end du 25 mai, la nouvelle ligne de bus doit transporter ses premiers voyageurs qui pourront tester la ligne gratuitement le samedi. La ligne sera inaugurée le lundi 27 mai.