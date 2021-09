Le rappeur Rost tourne à Évreux et à Rouen un film pour alerter sur la radicalisation

Rost vient de terminer le tournage de son quatrième court-métrage "La Promesse" dans le quartier de La Madeleine à Évreux et aux Sapins à Rouen. À 45 ans, il entend avec ce nouvel opus alerter sur l’embrigadement et la radicalisation des jeunes.

Il y a deux ans et demi, Rost sortait sur les écrans son troisième court "Tu iras au paradis" et lors des projections à travers toute la France, "les premières questions étaient : mais que fait le jeune à la fin et qu'est-ce qui a pu le pousser à ?" avance le cinéaste. Son nouveau court-métrage, "La promesse", tourné du 10 au 16 septembre 2021 à Évreux, Claville (Eure) et Rouen (Seine-Maritime) doit fournir des éléments de réponse. "La promesse explique le processus de radicalisation d'un jeune qui se laisse embarquer par le côté obscur de la force" détaille Rost. Un concours a été lancé en partenariat avec France Télévisions et le scénario d'une jeune Niçoise, dont le frère est parti faire le Djihad, a été retenu : Rémi, 16 ans, souffre de l’absence de son père. Il trouve des réponses à ses questionnements et un sens à sa vie lorsqu’il découvre l’Islam. Il décide alors de se convertir. Mais une rencontre va l’entraîner dans une spirale infernale.

L'équipe de "La promesse" en tournage chez Dadas - Driss Ettazaoui

La radicalisation touche tout le monde

Faut-il le rappeler, l'assassin de Samuel Paty était originaire du quartier de La Madeleine mais "la radicalisation n'est pas LE sujet des quartiers" explique Driss Ettazaoui, vice-président à Évreux Portes de Normandie en charge de la politique de la Ville et de la sécurité, "on a eu le cas dans une petite bourgade du département". L'élu insiste : "Les radicalisés sont là où on ne les attend pas et sont embrigadés, sont complètement déphasés, en proie à une haine farouche au motif d'une religion qu'ils ne respectent même pas eux-mêmes".

Pourquoi tourner à Évreux et à Rouen ?

Huit jeunes Ébroïciens ont participé au tournage du film. Six jeunes filles ont pu découvrir l'envers du décor et ont été embauchées comme figurantes, un élève du lycée Aristide-Briand, originaire de La Madeleine a passé une journée derrière les caméras avec l’équipe technique au manège de Tilly tandis qu'un autre, de l'espace jeunes, est associé à toutes les étapes du court-métrage. Un projet social, citoyen, pédagogique et culturel, "la transmission est fondamentale" explique Rost.

Dans ces quartiers, on pense qu'on est condamné à l’avance - Rost

Rost a tourné dans les Hauts-de-Rouen, un quartier qu'il connaît bien puisqu'il y produisait un groupe de rap il y a quelques années. Des footballeuses du Rouen FC Sapins tournent aussi dans le film. Rost salue "le travail extraordinaire de l'éducateur Bruno Correa et du président Samy Bourguen". À titre tout à fait exceptionnel, le désormais comédien et champion du monde 98 Frank Lebœuf, qui habite dans l'Eure, a accepté d’être le coach des footballeuses dans "La promesse". Il est également le conseiller technique foot du film.

Les joueuses du Rouen Sapins FC en compagnie de Frank Lebœuf, "leur entraîneur" et de Rost © Radio France - Rouen Sapins FC (Facebook)

Sur les écrans en novembre 2021

"La promesse" de Rost et Thomas Keumurian devrait sortir sur les écrans en novembre 2021. Une projection-débat pourrait avoir lieu au Pathé d'Évreux. Pour réaliser ce nouveau court-métrage, Rost a reçu des subventions de l’État et d'Évreux Portes de Normandie (4.000 euros chacun). _"Le projet nous a été présenté, c’était incontournable qu'on y participe, c'est une mission de l’État" explique la déléguée du préfet de l'Eure à la politique de la Ville Muriel Nonette qui espère "libérer la parole des enjugues et se servir de la culture comme moyen d'expression"_ et ainsi toucher plus les jeunes plus qu'avec une communication institutionnelles.

France 2 a aussi prévu de diffuser le court-métrage d'une vingtaine de minutes. La bande originale du film sera signée Rost, évidemment.