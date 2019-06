VIDÉO - Le rappeur Stomy Bugsy dénonce la violence dans un abattoir d'Andrézieux-Bouthéon

L'ONG anti-spéciste DxE (Direct Action Everywhere) publie des images filmées juste avant Pâques dans un abattoir d'Andrézieux-Bouthéon (Loire). Elle confirme que la réglementation est respectée dans cet établissement mais dénonce la souffrance des animaux.

La vidéo a été publiée par l'ONG anti-spéciste DxE (Direct Action Everywhere)

Andrézieux-Bouthéon, France

Les images font froid dans le dos, c'est peu de le dire. L'association Direct Action Everywhere (DxE), visant à dévoiler ce qui se cache derrière notre façon de consommer, publie une vidéo tournée dans un abattoir d'Andrézieux-Bouthéon. On y voit des moutons, des agneaux, des chèvres, des porcs et des porcelets égorgés. Certains tentent de s'échapper en voyant leurs congénères tués.

La vidéo est commentée par le rappeur Stomy Bugsy, devenu vegan engagé. Il précise d'emblée que "les procédures qui y sont appliquées sont des pratiques standard et en grande partie conformes à la réglementation".

"Contrairement à ce que prétendent les directeurs d'abattoir et les vétérinaires, il n'existe pas de bien-être animal dans un abattoir" - Stomy Bugsy

L'association, par la voix du militant Stomy Bugsy, remet en cause l'abattage même des animaux: "Les animaux sont des êtres sensibles. Ils ont conscience d'eux-mêmes. Ils cherchent à éviter la souffrance", martèle-t-il. Le rappeur encourage alors les internautes à ne plus manger d'animaux "Il est démontré qu'on peut vivre en parfaite santé sans manger de produits animaux".

"Abattre des animaux juste pour les manger est inutile (...) c'est une discrimination injuste qu'on appelle le spécisme" - Stomy Bugsy

La vidéo de DxE a été vue des milliers de fois. Une marche pour la fermeture des abattoirs est organisée ce samedi 8 juin, à Paris.