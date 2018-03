Toulouse, France

Alors que les personnels des maisons de retraite et des établissements pour personnes âgées dépendantes sont à nouveau dans la rue ce Jeudi 15 Mars 2018 pour dénoncer le manque criant de personnel et la "maltraitance institutionnelle " dans la prise en charge des personnes âgées, la députée LERM de Haute Garonne Monique Iborra vient de présenter le rapport parlementaire de la mission d'information sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu’elle a co-écrit avec la députée avec Caroline Fiat, députée France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Elle demande le doublement du personnel au chevet des patients dans les maisons de retraites, et fait des propositions pour son financement.

60 encadrants pour 100 patients

Alors que les personnels en grève des Ephad réclament un encadrant par résident, Monique Iborra préfère se concentrer sur le nombre de personnes au chevet des personnes âgées, les aides-soignants et les infirmiers, elle propose un taux de 60 équivalents temps plein pour 100 résidents. Cet objectif de doublement du taux actuel pourrait être atteint en quatre ans, selon elle.

« Les EPHAD aujourd’hui sont gérés d’une manière beaucoup trop technocratique, estime Monique Iborra. Si globalement dans un EPHAD avec tous les personnels, les directeurs, les animateurs, les secrétaires, on arrive aujourd’hui à un effectif de 60 personnels pour 100 résidents, pour les aides-soignantes et les infirmières qui sont en contact direct avec les personnes âgées, le taux n’est que de 24 personnels pour 100 résidents. Il faut inverser cette tendance. Selon Monique Iborra, il faut sensibiliser les Agences Régionales de Santé pour que les recrutements dans les maisons de retraite soient ciblés en priorité sur les infirmières et les aides-soignantes.

