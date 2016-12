Le ras-le-bol des habitants du Sud Finistère à cause des problèmes de réception de la TNT

Images de mauvaise qualité, coupures intempestives : recevoir la TNT n'est pas de tout repos vers Concarneau et Quimperlé. Il faudrait installer un nouvel émetteur télé, plus proche. Le maire de Rosporden a donc adressé un courrier au Ministère de la Culture et de la Communication.

Voilà plus de huit ans que la TNT est installée en France. Pourtant, de mémoire de plusieurs habitants de Rosporden, "la qualité n'a jamais été bonne. Il y a toujours eu des petits défauts, des coupures" explique Michel, un retraité. Et il n'est pas isolé. Sa voisine, Ginette, parle d'une catastrophe.

D'un seul coup, il y avait plein de quadrillages, j'ai cru que ma télé allait exploser. Du coup j'ai tout arrêté" Ginette, habitante de Rosporden

Et le passage collectif à la Haute Définition en avril 2016 n'a pas du tout arrangé la situation, loin de là. Un collectif d'usagers s'est donc créé pour faire entendre sa colère. Il rassemble plus de 200 personnes de Rosporden, Concarneau ou Quimperlé. Le Sud Finistère est globalement concerné.

Un problème d'émetteurs en cause ; il en faut un nouveau

Le problème est simple. La zone se trouve à équidistance des émetteurs de Vannes et de Roc'h Trédudon. L'endroit où le signal est le plus faible et irrégulier. Il faudrait donc installer un nouvel émetteur comme l'explique cet antenniste. "On ne peut rien faire, aucune réparation n'est nécessaire, on est aussi impuissant que les téléspectateurs". Pas la peine donc de faire appel à un professionnel. La solution est d'installer un nouvel émetteur à proximité de cette zone.

Une lettre adressée à la Ministre de la Culture pour faire réagir l'Etat

Le maire de Rosporden a donc envoyé un courrier au Ministère de la Culture. Michel Loussouarn est lui-même importuné ("Je capte très mal la télévision depuis que la TNT existe"). Il veut que l'Etat prenne en charge le dossier.