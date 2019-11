Le ras-le-bol des maires de Brienon et d'Esnon après beaucoup de retard dans la distribution du courrier

Des dysfonctionnements dans la distribution du courrier sont relevés depuis un mois et demi dans le secteur de Brienon-sur-Armançon et d'Esnon. Les maires interpellent la Poste.

Esnon, France

Quatre maires se sont retrouvés en mairie d'Esnon ce lundi matin pour dénoncer les retards dans la distribution du courrier sur leurs communes. Les maires de Brienon-sur-Armançon et Esnon constatent, depuis plus d'un mois, des erreurs et du retard dans la distribution du courrier. Présents aussi à cette réunion, les maires de Champlost et Vénizy, deux communes voisines. Ces derniers constatent aussi, mais dans une moindre mesure, quelques dysfonctionnements au niveau du service postal.

Du retard de courrier de plusieurs semaines

Le maire de Brienon-sur-Armacon, principale commune touchée, est très remonté. Il a eu plusieurs plaintes de ses habitants. "Les gens sont énervés, les gens ne comprennent pas ces retards, j'ai énormément de critiques des habitants, explique Jean-Claude Carra. Il s'agit d'erreurs d’adressage, des personnes qui me disent 'j'ai reçu des lettres du voisin, de la personne d'en face, et des retards de distributions'. Certaines personnes m'ont dit avoir reçu leur fiche d'impôts après la date d'échéance de paiement ce qui va générer une pénalité."

Le maire de Brienon-sur-Armacon Copier

Des dysfonctionnements identiques ont été constatés aussi par Jean-Yves Moyse, le maire d'Esnon depuis plusieurs semaines. Le maire de Vénizy a remarqué quelques problèmes aussi : "pas autant qu'à Esnon ou Brienon-sur-Armançon mais des habitants m'ont dit n'avoir jamais reçu le courrier que je leur ai pourtant bien envoyé, relate Sylvain Quoirin. Plus largement, je suis là surtout pour rappeler que La Poste est un partenaire incontournable pour nos petites communes, le facteur a aussi un rôle social dans nos campagnes. Ils ne doivent pas rompre la confiance. Dans nos petites communes, on ne peut pas se permettre d'avoir un service déficient."

Les explications de La Poste

Alain Audrain, directeur de l'établissement de Moneteau, reconnait seulement des dysfonctionnements à Esnon et à Brienon-sur-Armançon. A Esnon le problème est réglé selon lui mais il persiste à Brienon-sur-Armançon : "clairement oui, on a une difficulté sur Brienon, on a un facteur qui vient d'arriver qui ne connaissait pas du tout le secteur, forcément il y a quelques ajustements qui sont en train d’être réglés. La situation s'est grandement améliorée même si ce n'est pas encore parfait."