Le ras-le-bol des taxis autour du centre de cancérologie de la Sarthe

Tout juste garé, Frédéric accompagne en vitesse son client devant les portes du centre de cancérologie de la Sarthe. "C'est une demi-heure gratuit, c'est très court, et des fois les gens restent plus longtemps", grimace le chauffeur taxi. Le patient du jour a en effet un rendez-vous qui doit durer deux heures. La combine est simple : sortir et rentrer au bout d'une vingtaine de minutes pour échapper à un supplément de 1.80€ par quart d'heure de plus.

"Ce sont des courses où je perds de l'argent"

Les taxis se prêtent alors un étrange va-et-vient autour du parking afin de ne pas payer le surplus. "C'est une sacré galère, faut qu'on sorte notre voiture, qu'on re-rentre, donc ce n'est pas très agréable", s'énerve Davy Donzé, de Taxi Rocheron. Derrière lui, un de ses confrères s'apprête à faire la manœuvre : "C'est parti pour un tour, on fait demi-tour !" Et les ambulanciers se joignent à la danse, ce qui donne un balaie répété de voitures.

En théorie, une fois que le patient ressort de sa consultation, il dispose d'un ticket qui permet au taxi d'avoir une rallonge d'une demi-heure, soit une heure de stationnement au total. "Cela ne fonctionne absolument pas", regrette Pascal Gauché, président d'un syndicat de taxis, qui assure que le système n'a connu que des échecs.

D'autres taxis ne connaissent tout simplement pas la combine et se retrouvent bloqués devant la barrière, à négocier avec le vigil à travers l'interphone de la borne. "Le deuxième QR Code ne marche pas", lance l'un des chauffeurs. "Il faut régler votre montant monsieur", lui répond une voix, qui renvoie ensuite vers le centre de cancérologie de la Sarthe.

Des négociations au point mort avec la direction

La situation pousse des taxis à se demander s'ils ne vont pas déposer leur patient directement sur le trottoir, et éviter ainsi la case "parking". Car à force de payer des surplus de stationnement, les courses sont de moins en moins rentables calcule Christophe : "Sur une course de 18 euros, si je paye 5 euros de parking, je ne gagne que 13 euros, vous enlevez la TVA, le gasoil, plus le temps que j'ai passé... Ce sont des courses où je perds de l'argent."

La dernière rencontre entre le syndicat des taxis et la direction du centre de cancérologie remonte au 26 octobre dernier. Un accord sur un second QR Code, permettant la rallonge d'une demi-heure, avait été conclu. Dans la pratique, les chauffeurs assurent que le ticket ne fonctionne pas. Pascal Gauché confie qu'il n'a pas eu de réponse depuis.