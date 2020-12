Le ras le bol du collectif "Orange j'enrage"

Yolande et Michel viennent de résilier leur contrat de téléphonie fixe avec Orange. Depuis l'épisode de neige du 14 novembre 2019, ils n'ont plus de téléphone fixe. Une lettre à l'opérateur envoyée en janvier 2020 est restée sans réponse. Et ce couple de Saint-Julien-Labrousse à côté du Cheylard ne sait plus quoi faire.

Un couple dans une situation dangereuse

Yolande et Michel ont 72 et 74 ans. Ils habitent à l'écart du village et la maladie de Michel nécessite de pouvoir joindre l'hôpital à tout moment.

La dernière fois que j'ai du appeler les pompiers, j'ai du faire quatre kilomètres en voiture pour aller téléphoner au village. Yolande.

Non seulement Yolande et Michel n'ont plus de téléphone fixe depuis un an, mais le portable ne passe pas toujours dans leur hameau. Ils ont donc décidé de résilier leur abonnement pour ne pas payer pour rien leur ligne fixe.

Combien sont-ils dans ce cas ? Difficile à dire. Le collectif "Orange j'enrage" a tenté un premier recensement début 2020 mais il a été interrompu par la crise sanitaire. Aujourd'hui le collectif s'étonne ne pas avoir reçu de réponse aux courriers envoyés aux élus et aux pouvoirs publics. Seuls, le député Hervé Saulignac et le président de la communauté de communes Val'Eyrieux ont répondu.

Le collectif estime que le réseau est très mal entretenu par Orange et que la plupart des problèmes viennent de fils et de poteaux tombés à terre.

Une plateforme pour recenser les problèmes

Pourtant, le conseil départemental et la préfecture de l'Ardèche prennent la chose très au sérieux. Ils devraient ouvrir à la fin du mois de décembre une plateforme sur laquelle les abonnés pourront faire part de leur problème de téléphonie. Il s'agit de recenser les problèmes alors que personne n'est capable de fournir un état des lieux des lignes défectueuses.