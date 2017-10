Le ras-le-bol du personnel de l'hôpital de Laval

Des infirmières, des cadres et des aide-soignantes ont arrêté le travail à la mi-journée, ce vendredi 21 octobre, pour dénoncer le manque de moyens et l'absence de dialogue social.

A l'appel de la CGT et de FO, une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Laval pour dire stop à ce que les organisations appellent la casse du service public hospitalier, pour réclamer aussi davantage de moyens humains et financiers. Le rassemblement s'est transformé en assemblée générale extraordinaire. Ce débrayage s'est déroulé pendant une réunion du comité technique de l'hôpital à laquelle les deux syndicats n'ont pas participé. Une partie du personnel dénonce, par ailleurs, le manque de dialogue social au sein de l'établissement lavallois. La CGT et FO réfléchissent maintenant à de nouvelles actions pour se faire entendre.