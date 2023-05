Le rassemblement évangélique de Nevoy a pris fin aujourd'hui

Le rassemblement évangélique de Nevoy s'est terminé ce dimanche 14 mai, les quelque 8000 camping-cars ont commencé à quitter la commune. Au centre des critiques des élus locaux et avec une médiatisation notable, dans la communauté des gens du voyage, on ne donne pas son avis sur toutes les polémiques. Mais elles sont parfois difficiles à entendre : "C'est comme si on mettait tous les gens du voyage dans le même sac. Ça fait de la peine, comment on va nous voir ? On veut juste vivre normalement, vivre notre foi." nous indique une jeune croyante.

Pour Joseph Charpentier, président de l'association Vie et Lumière, l'affluence a été massive avec 40.000 personnes mais loin de la situation incontrôlable que l'on décrit : "C'est sûr que 40.000 personnes, ça a crée une gène mais il n'y a pas eu plus de dégradations que les autres années." explique l'organisateur du rassemblement

L'association réfute également les accusations au sujet d'une violation de la propriété privée, même si près de 300 véhicules se trouvaient en dehors du terrain de Vie et Lumière : "L'organisateur a négocié avec des agriculteurs qui nous ont ouvert trois champs, mais ça a toujours été fait avec l'autorisation des propriétaires et avec un dédommagement. Ça nous a donné de l'espace" indique Mario Holderbaum, secrétaire de l'association

Mario Holderbaum, secrétaire de l'association Vie et Lumière © Radio France - Antoine Vandendrische

L'espace viendrait toutefois à manquer si les prochains rassemblements amènent encore plus de personnes, Joseph Charpentier souhaiterait être propriétaire d'un autre terrain "Je pense que nous étions au sommet de ce que l'on peut accueillir sur le terrain. Nous allons réfléchir à l'avenir car Nevoy ne peut pas accueillir toute la communauté des gens du voyage de France." affirme-t-il. "L'association regroupe plus de 110.000 personnes donc nous voulons être propriétaire d'un autre terrain, d'au moins 300 hectares pour que ceux qui viennent à Nevoy en mai laissent la place aux autres au mois d'août."

Un appel à l'aide à l'Etat pour le rassemblement du mois d'août

En attendant, un autre rassemblement est prévu en août et Vie et Lumière n'a toujours pas de terrain. Une chose est sure, l'association ne veut pas revenir à Nevoy : "Je suis d'accord avec le maire de Nevoy et le maire de Gien, deux rassemblements à Nevoy, c'est trop !" précise Mario Holderbaum "Nous avons fait un courrier en commun au ministère de l'intérieur relayée auprès de la première ministre. Nous voulons être délocalisés dans des espaces de 300 à 400 hectares, comme des bases militaires désaffectées, c'est un appel au secours."