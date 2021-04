Le Rassemblement National manifeste à Albertville contre le projet d'école musulmane

Ils étaient au total une centaine ce samedi matin rassemblés devant la mairie d'Albertville. L'appel à manifester à été lancé par le Rassemblement National pour dénoncer le projet de construction d'une école privée musulmane dans la ville, porté par l'association Millî Görüs.

On n'a pas à dialoguer avec ceux qui prônent le séparatisme"

"Résistons à l'islamisation de notre région" peut-on lire sur une banderole. Parmi les manifestants une majorité de sympathisants du parti, qui n'habitent pas Albertville pour la plupart. Certains sont venus d'Isère et Haute-Savoie spécialement pour l'occasion. Mais vu l'enjeu, il fallait absolument être présents selon eux. "Imaginez 400 enfants scolarisés dans cette école... Avec quelles valeurs vont -ils ressortir ?"

Les manifestants accusent le gouvernement turc de tirer les ficelles © Radio France - Luc Chemla

Ils demandent la dissolution de l'association

Andréa Kotarac, candidat du RN aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes est lui aussi venu."La polémique à Strasbourg n'est pas encore terminée qu'ils mettent déjà l'offensive sur la Savoie. Tout le monde sait que cette école est communautariste. Nous attendons du gouvernement qu'il soit beaucoup plus ferme". Laurent Jacobelli, porte parole du parti et candidat aux régionales dans la région Grand-Est s'affiche également sur les marches de l'hôtel de ville d'Albertville.

Il faut dissoudre Millî Görüs ajoute Brice Bernard, le délégué du Rassemblement National en Savoie. "On n'a pas à dialoguer avec ceux qui prônent le séparatisme. A chaque fois que l'on parle de Millî Görüs, c'est pour des projets pharaoniques. Si on ne donne pas notre opposition, clairement demain ça sera quoi ? La plus grande mosquée d'Europe ici en Savoie"