L'association tzigane évangélique "Vie et lumière" organise tous les étés un grand rassemblement à Nevoy. Il devait se tenir en septembre pour cause de coronavirus. Il n'aura finalement pas lieu du tout.

Le rassemblement tzigane évangélique Vie et lumière de Nevoy est annulé

Un rassemblement "Vie et Lumière" en 2015

C'est l'association tzigane évangélique Vie et lumière qui a finalement pris la décision : elle n'organisera pas son deuxième rassemblement annuel. Un événement qui attire 10 à 15.000 pèlerins sur un terrain appartenant à l'association sur la commune de Nevoy.

Chaque année, la structure organise deux événements, l'un au printemps et l'autre en été. Celui du printemps avait dû être annulé pour cause d'épidémie de coronavirus, et pour la même raison celui de l'été avait été repoussé à la semaine du 20 au 27 septembre 2020.

Une décision prise par l'association, par civisme

Une réunion a en fait eu lieu à la préfecture du Loiret entre les élus locaux, notamment le maire de Nevoy Jean-François Darmois et le préfet Pierre Pouëssel mardi dernier 23 juin. Le lendemain, l'association a décidé d'annuler complètement le rassemblement estival.

"Le préfet nous a fait valoir que des clusters se déclaraient un peu partout en France, et que de nombreux grands événements étaient annulés dans le département", raconte le pasteur Joseph Charpentier, l'un des responsables de "Vie et lumière, "Face à ce danger épidémique qui menace tous les citoyens français, nous avons préféré être prévoyants et responsables."

Une annulation indispensable

Pour Jean-François Darmois, il aurait été dangereux de maintenir un rassemblement d'une telle taille, à peine deux semaines après la probable lever de l'état d'urgence sanitaire. D'autant que les pèlerins présents auraient circulé ensuite un peu partout en France.

"Ça aurait aussi été très mal vu", ajoute le maire de Nevoy, "La première vague de l'épidémie est partie notamment de Mulhouse où avait lieu un rassemblement évangélique de grande taille."

Une réunion de pasteurs devrait en revanche se dérouler du dimanche 16 au dimanche 23 août prochain sur ce même site de Vie et lumière à Nevoy. Ils éliront un nouveau conseil d'administration et un nouveau président pour l'association, après le décès de Georges Meyer en janvier dernier. Ils seront entre 500 et 600 pasteurs.