Le rationnement dans les stations-essence du Var dès ce mardi

Face aux difficultés d’approvisionnement en carburant des stations-service du Var, le préfet a pris, ce lundi, un nouvel arrêté limitant la vente de carburant pour les particuliers. Dès ce mardi 11 octobre, et jusqu'à vendredi inclus pour le moment, les particuliers pourront se servir 30 litres de carburant s'ils ont une voiture (120 litres pour les poids lourds).

Par ailleurs, une file réservée à l’approvisionnement des services prioritaires est mise en place, de mardi à vendredi inclus également, dans quatre stations du département :

Relais Fréjus Provence, 632 avenue de Provence, Fréjus

Relais Vignelongue, 278 bd Maréchal Juin, La Seyne-sur-Mer,

Carrefour Grand Var, route de l’Université, La Valette du Var

Le Relais Toulon – La Rode Ouest, 322 avenue Edouard le Bellegou, Toulon

Les professionnels de santé sont notamment concernés : véhicules privés des personnels médicaux, paramédicaux, agents hospitaliers et personnels, véhicules de transport d’organes et de sang, véhicules affectés aux services de soins et d’aide à domicile des personnes dépendantes, ambulances privées, SAMU et SMUR, pompiers, SOS Médecins, infirmiers libéraux etc.

Les forces de l'ordre sont aussi concernés (police nationale, gendarmerie, douanes, police municipale) mais aussi les services d'interventions (GRDF, EDF, RTE, opérateurs de télécommunications, services des eaux etc.)

La liste complète des professions concernées est disponible sur le site de la préfecture du Var .

Pour les véhicules de ces services prioritaires, il n’est pas défini de limite de prise.