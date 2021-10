Le "raz-le-bol" des restaurateurs place Saint Jacques, à cause des livreurs en zone piétonne

Les restaurateurs et les piétons de Metz s'en plaignent: les livreurs vont trop vite, parfois même dans certaines zones piétonnes, ce qui peut être dangereux pour les passants. C'est le cas place Saint Jacques à Metz. La cohabitation entre les serveurs et les livreurs devient compliquée.

"Cet été, un de mes collègues s'est fait percuter par un livreur Uber Eats, explique Sarah, serveuse au restaurant Enfin, place Saint Jacques, à Metz. Le plateau par terre, un samedi en plein été. C'est une perte de temps, il faut ramasser, refaire les consommations. Ça nous fait de la perte". Les restaurateurs place Saint Jacques, à Metz n'en peuvent plus. Les livreurs à vélo, en scooter ou même en trottinette passent trop vite selon eux dans cette zone censée être piétonne.

Une situation que les restaurateurs de la place Saint Jacques trouvent dangereuse. Joël est serveur au bar Saint Jacques. Il ne compte plus le nombre de fois où, lui aussi, a été bousculé par une livreur. Pour lui, les passants et les serveurs sont en danger. "On veut pas empêcher les gens de travailler, bien au contraire, explique t-il. Mais en poussant leur véhicule jusqu'au lieu de réception, ou en y allant carrément à pied sans leur véhicule, cela leur ferait pas perdre plus de temps, ça mettrait moins de gens en danger. Et ça donnerait une certaine sérrenité à tout le monde." Il a donc tenté de contacter la police et les plateformes de livraisons. Mais, selon lui, rien n'a changé.

Solab, lui, fait partie de ces livreurs à vélo de Metz. Il comprend la colère des restaurateurs. Mais pour se posent d'autres problèmes. "On est obligés aussi, défend-t-il. Parce qu'on a pas beaucoup de temps pour amener la commande. Si on arrive trop tard, le client ne va pas être content. Mais après, il faut tout de même faire attention aux piétons."

Aujourd'hui, les restaurateurs appellent donc les autorités à prendre le problème en main.