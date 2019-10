Le RCGC remporte son second match de la saison sur Châteauroux

Guéret, France

Les rugbymen creusois, avec le sourire après la victoire, 22 à 16 sur Chateauroux, à domicile. La seconde, en cinq rencontres. Les guérétois ont mené pendant une majeure partie du match, avant d’être rattrapés à la 70ème minute de jeu par les berrichons, 15 à 16.

C'est finalement un essai entre les poteaux qui leur permet de s'imposer. Une action signée Benoit Adenis et qui fait du bien au moral du troisième ligne. "On a su serrer des dents dans les moments où l'on n'était pas trop au point, on a pris deux trois pénalités coups sur coups, les fautes étaient un peu normales, on a eu une baisse de physique, mais on a su serrer les rangs et ça la fait !" Une victoire qui rassure donc l'équipe, qui affichait jusqu'alors un tableau avec une seule victoire en quatre matchs. "Ça rassure, surtout que l'équipe B a gagné elle aussi."

Du côté de l’entraîneur, on se félicite de ces points décrochés à domicile. Une victoire peut être sans panache, avec ses imperfections, mais qui satisfait largement Guillaume Paré. "C'était le match de la peur, et cela s'est senti sur le terrain. Malgré tout, on a eu des initiatives mais on a pas conclu, et on a une fin de match où l'on peut perdre. J'ai senti que les gars n'étaient pas content de leur contenu, mais on a gagné ! La victoire était impérative, autant parfois on peut avoir des objectifs de contenus, autant aujourd'hui l'objectif, c'était uniquement la victoire. Je suis très content. "

De quoi peut-être renforcer le mental de l'équipe avant le déplacement à Montluçon, dimanche prochain. "On va pouvoir rebosser avant d'aller à Montluçon la semaine prochaine, et aller cherche quelque chose là-bas.", assure Benoit Adenis.