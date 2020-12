Le RCT et le Stade Français approuvent la création d'un trophée "Christophe-Dominici"

Le RCT et le Stade Français ont publié ce mercredi 2 décembre, à la mi-journée, un communiqué annonçant que "dans la lignée des différents hommages rendus à notre regretté Christophe Dominici le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français Paris ont décidé conjointement de réfléchir à créer un trophée éponyme."

Les deux clubs précisent que le trophée "Christophe-Dominici" "serait mis en jeu à chaque affrontement entre les deux clubs amis et chers à Christophe, contribuant ainsi à entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel." Le Stade-Français et le RCT s'affrontent ce dimanche 6 décembre à 21 heures 05 au Stade Jean-Bouin pour la 11ème journée du championnat de Top 14.

L'idée de ce trophée a été suggérée par "Les Fils de Besagne", groupe de supporters toulonnais. Leur post publié sur les réseaux sociaux au cours du week-end a été partagé des milliers de fois.

Après une première cérémonie ce mercredi 2 décembre à Boulogne-Billancourt, les obsèques de Christophe Dominici seront célébrées vendredi après-midi en l'église Saint-Louis de Hyères (Var).