Le réalisateur Nicolas Vanier désigné "Champenois de l'année 2022"

Bulles & Millésimes, le magazine des vins de champagne, annonce ce mardi avoir désigné Nicolas Vanier "Champenois de l'année 2022". Il a réalisé, en 2021, le film "Champagne !", tourné dans la montagne de Reims, avec François Xavier Demaison et Elsa Zylberstein, et dans lequel on aperçoit Pierre-Emmanuel Taittinger. Un film sorti en salles le 8 juin dernier, qui raconte les retrouvailles d'une bande d'amis chez une vigneronne.

Le magazine explique que ces Trophées champenois "récompensent les actions qui contribuent à faire rayonner le roi des vins à travers le monde". Au total, dix lauréats ont été récompensés cette année. Nicolas Vanier recevra son prix le 7 octobre prochain, au théâtre d'Epernay.