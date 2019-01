Le recensement a débuté en Moselle

Evelyne Lallemand et Cassandra Pacheco sont les deux agents recenseurs de La Maxe

Moselle - France

"Bonjour, c'est pour le recensement!" Cette interpellation, Cassandra Pacheco et Evelyne Lallemand vont la répéter durant un mois de porte à porte marathon pour le recensement à La Maxe.

La campagne 2019, qui a débuté ce jeudi 17 janvier, concerne cette année 143 communes de Moselle de moins de 10.000 habitants, et les 18 villes de plus de 10.000 habitants (par sondage auprès de 8% des foyers).

Cassandra et Evelyne sont des figures connues à La Maxe. La première est chargée de mission à la mairie, la seconde est secrétaire de l'association des Anciens, ce qui leur permet "connaitre de nombreux visages." Et d'être aussi identifiées, sans même avoir besoin de justifier de leur carte tricolore. "C'est vrai que je ne leur ai même pas demandé leur carte", sourit Patricia. "Mais La Maxe c'est un village, on se connait. Avant, j'habitais à Montigny-les-Metz, c'est une grande ville, là je demandais au recenseur sa carte." Si toutes les portes ne s'ouvrent pas systématiquement à elles, les agents reçoivent globalement un accueil chaleureux des habitants.

Chacune a suivi une formation obligatoire de l'INSEE pour expliquer la démarche aux habitants, qui peuvent choisir entre la traditionnelle version papier, ou la saisie directement sur le site internet spécialement dédié.

Large campagne d'information

L'information a également été largement diffusée, par affichages à la mairie, à la salle polyvalente et sur les panneaux lumineux, aux vœux du maire. "Nous avons aussi envoyé des mails à tous les habitants pour les informer du recensement" complète Cassandra, qui endosse également le rôle de coordinatrice pour le recensement sur la commune.

Le recensement 2019, comment ça marche ? © Visactu

Un enjeu important pour la commune

Cette campagne de recensement est certes un passage obligé (auquel chaque foyer doit se soumettre). Son résultat est surtout une donnée essentielle pour conduire les affaires de la communes. "Le nombre d'habitants détermine le montant des dotations de l'Etat, de Metz Métropole", énumère Bertrand Duval le maire de La Maxe. "C'est aussi important pour les élections municipales puisque lorsqu'on dépasse 1000 habitants, ce n'est plus le panachage des noms, mais le scrutin de listes." Et à La Maxe, la population dépasse tout juste le millier d'âmes... Il s'agit aussi d'anticiper le nombre d'enfants dans les écoles, l'accueil périscolaire, les équipements sportifs à venir.

Cette campagne s’achèvera le 16 février. Pour savoir si votre commune est concernées par le recensement, consultez le site "le recensement et moi".