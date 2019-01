Le recensement commence ce jeudi dans la Somme, l'Oise et l'Aisne

Le recensement concerne environ 150 000 logements et 410 000 personnes dans la Somme, l'Oise et l'Aisne (photo d'illustration)

Somme, France

880 agents recenseurs vont arpenter 473 communes dans la Somme, l'Oise et l'Aisne. La campagne de recensement 2019 débute ce jeudi. Elle va durer jusqu'au 16 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et jusqu'au 23 février dans celles de plus de 10 000 habitants. Pour ces dernières, le recensement se fait sur 8% de la population. La campagne concerne environ 150 000 logements et 410 000 personnes dans la Somme, l'Oise et l'Aisne.

Le recensement : utile et obligatoire

Selon l'Insee, 96% des habitants répondent au recensement qui est d'ailleurs obligatoire sous peine d'une amende de 38 euros. Il s'agit de répondre à des questions sur les caractéristiques de son logement et sur les personnes qui y vivent. Cela prend quelques minutes selon l'organisement de statistiques. Ces renseignements sont utiles ensuite pour déterminer les populations officielles et aussi pour la mise en oeuvre des politiques publiques comme décider par exemple de construire une crèche plutôt qu'une maison de retraite.

Internet de plus en plus privilégié

L'agent recenseur se présentera au domicile muni d'une carte professionnelle et proposera de remplir le questionnaire directement sur Internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. A ce moment-là, il n'y a pas de deuxième passage de l'agent. Nouveauté cette année : dans 200 communes de France dont Longueau et Berny-en-Santerre dans la Somme, l'agent déposera simplement une notice avec des codes d'accès pour répondre à la campagne de recensement sur le web.