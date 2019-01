Le recensement commence en Mayenne : exemple dans le Pays de Pail

Pré-en-Pail, France

Des agents recenseurs vont passer chez vous à Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et dans les principales villes du département mais aussi dans des communes plus petites, comme Pré-en-Pail-Saint-Samson dans le nord du département.

Ici, 6 agents ont été recrutés pour l'occasion et ce sont des habitants du coin explique le maire Denis Geslain : "ce sont des renseignements sur le nombre d'habitants par maison, les professions. C'est très confidentiel. Pour les municipalités c'est très important de savoir combien nous sommes et ça permet de définir la dotation financière de l'Etat. Plus on est nombreux, plus la dotation est importante. Et ça permet de savoir l'âge de nos habitants. Si, par exemple, il y a plus de jeunes, on peut réfléchir à une politique sur les crèches et les équipements sportifs. C'est vraiment pour avoir une vue globale et réfléchir à ce qu'on peut mettre en place".

Si un agent recenseur vient chez vous, sachez que répondre aux questions est obligatoire. Attention, gare aux arnaques, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Les agents recenseurs ont une carte tricolore, avec le tampon de la mairie et la signature du maire dessus.

A Pré-en-Pail-Saint-Samson, les habitants ont reçu un courrier, et les agents leur ont été présentés lors des voeux de bonne année de la commune. Des photos ont également été publiées dans le bulletin municipal.

Pré-en-Pail-Saint-Samson comptait 2343 habitants au dernier recensement il y a 5 ans.