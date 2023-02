Le recensement de l'INSEE réalisé par le facteur à Béziers et Marsillargues

C'est une première dans le département de l'Hérault pour La Poste. Des facteurs réalisent depuis le 19 janvier une partie du recensement de l'INSEE. L'expérimentation est menée à Marsillargues et à Béziers alors qu'une grande campagne de recensement a lieu en ce moment en France.

Cette mission est réalisée habituellement par le personnel communal. Mais les mairies ont la possibilité depuis 2019 de la confier à un prestataire. La Poste s'est portée candidate et a décroché le marché. À Béziers, dix facteurs volontaires ont été formés par l'INSEE. Cette année, 5.000 foyers sont à recenser, 2000 d'entre eux ont été confiés aux facteurs.

Le nombre d'habitants et leurs professions, des informations précieuses pour les communes.

Le facteur est le deuxième personnage préféré des Français derrière le boulanger. Et sa présence inspire confiance. "On a le privilège d'avoir accès aux barres d'immeubles et à énormément d'entrées. Les agents de la mairie n'ont pas ce privilège. Ce sont les retours que nous avons. Les gens connaissent leur facteur, ils ont confiance. Le contact est plus facile" précise Jean-Christophe Munier, facteur à Vendres et agent recenseur pour La Poste à Béziers.

97% des personnes recensées répondent au niveau national

Face à la réduction massive des envois de courrier, ces nouvelles activités paraissent indispensables pour la Poste. Sur la période 2008-2022, le nombre de courriers urgents a été divisé par 14.

À Béziers, le recensement dure jusqu'au 18 février. En France, une quarantaine de communes participent à cette expérimentation. Elles sont quatre en Occitanie dont Perpignan et Laudun-Lardoise. Si elle est concluante, la mission pourrait être étendue à d'autres villes.

Neuf millions de personnes doivent être recensées cette année

Toutes les habitations sont concernées : résidences principales, maisons de retraite, résidences étudiantes, mais aussi habitations mobiles, caravanes et personnes sans abri.

Si vous êtes concerné, l’un des 24.000 agents recenseurs va passer chez vous et déposer dans votre boite aux lettres une notice avec un code d’accès au questionnaire internet. Quand vous l’aurez validé sur le-recensement-et-moi.fr , l’agent sera prévenu et ne vous dérangera plus. Si vous préférez le remplir sur papier, l’agent recenseur prendra rendez-vous et il devra vous présenter sa carte officielle. Depuis l’an dernier, ça peut être votre facteur qui se charge du recensement. Il y a une feuille de logement et un bulletin individuel à remplir, avec une quarantaine de questions.

Les réponses permettront aussi aux pouvoirs publics de prendre des décisions adaptées pour la collectivité, comme construire des crèches ou mettre en place des pistes cyclables.

Il faudra tout de même attendre cinq ans pour que ce recensement serve à l'État et aux organismes comme l'INSEE pour avoir une vision globale de la population française.

Une amende de 38 euros en cas de refus de répondre

Le recensement est obligatoire. L'article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 prévoit que les personnes questionnées sont tenues de se plier aux enquêtes statistiques déclarées comme telles par l'administration. Tout refus de vous faire recenser vous exposerait donc à une potentielle mise en demeure par lettre recommandée de la mairie, ainsi qu’à une amende de 38 euros en cas de "refus persistant" (donner des réponses réponse "sciemment inexactes" peut également faire l'objet de sanction). Mais dans les faits, cette verbalisation n'est que très rarement, voire quasiment jamais appliquée.