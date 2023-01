Le recensement de la population 2023 commence ce jeudi

Quelle ville perd des habitants ? Qui en gagne ? Quel portrait peut-on brosser de la population française cette année ? Le recensement qui débute en France jeudi 19 janvier va répondre à ces questions et à plein d'autres.

Neuf millions de personnes recensées cette année

Toutes les habitations sont concernées, résidences principales, maisons de retraite, résidences étudiantes, mais aussi habitations mobiles, les caravanes et les personnes sans abri.

Si vous êtes concernés, l’un des 24.000 agents recenseurs va passer chez vous, et déposer dans votre boite aux lettres une notice avec un code d’accès au questionnaire internet. Quand vous l’aurez validé sur le-recensement-et-moi.fr, l’agent sera prévenu et ne vous dérangera plus.

Si vous préférez le remplir sur papier, l’agent recenseur prendra rendez-vous et il devra vous présenter sa carte officielle. Depuis l’an dernier, ça peut être votre facteur qui se charge du recensement. Il y a une feuille de logement et un bulletin individuel à remplir, avec une quarantaine de questions.

Les réponses permettront aussi aux pouvoirs publics de prendre des décisions adaptées pour la collectivité comme construire des crèches ou mettre en place des pistes cyclables.

Il faudra tout de même attendre cinq ans pour que ce recensement serve à l'État et aux organismes comme l'Insee, d'avoir une vision globale de la population française.