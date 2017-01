Le recensement de la population, comment ça marche en Limousin ?

146 communes de moins de 10 000 habitants et 7 de plus de 10 000 vont voir passer des agents recenseurs ces jours-ci en Haute-Vienne, en Corrèze et en Creuse.

La campagne de recensement 2017 démarre ce jeudi. Le recensement va se faire sur 20% des villes de moins de 10 000 habitants de l'ex-Limousin. C'est à dire 146 communes. La campagne s'étalera jusqu'au 18 février. Jusqu'au 25 pour les villes de plus de 10 000 habitants. Elles sont sept au total.

320 agents mobilisés

Il s'agit là de la plus grosse enquête statistique. 24 000 agents recenseurs en France, 320 pour l'ancien Limousin. Ils vont venir frapper à votre porte. "Ils ont une carte avec la Marianne bleu, blanc, rouge pour qu'on les identifie bien et qu'il n'y ait pas de problème", précise Vincent Bernard, chef du service statistiques de l'INSEE à Limoges.

Répondre au questionnaire est obligatoire !

En moyenne, 97% de la population répond à ce questionnaire. Il est obligatoire. "Les gens se prêtent plutôt bien au jeu. Le recensement est essentiel. Il détermine le nombre de conseillers municipaux et les dotations de l'Etat dans une commune par exemple. C'est aussi très important pour un commerçant qui veut s'installer et étudier l'activité d'un quartier", ajoute Vincent Bernard.

La Haute-Vienne et la Creuse très en retard sur Internet

L'an dernier, 40% des Français sont passés par Internet pour répondre aux questionnaires de recensement. Cela a permis d'économiser 31 tonnes de papiers. La Haute-Vienne, avec 29%, ou encore la Creuse, moins connecté des départements français avec 22% sont loin du compte. "Même dans les zones non ou mal couvertes, les gens peuvent aller en mairie ou dans une médiathèque pour répondre au questionnaire. C'est mieux que le papier puisque la confidentialité est plus importante. L'agent n'aura pas besoin de repasser". La version papier restera quand même disponible auprès des agents qui viendront chez vous si besoin.

En décembre 2017, on connaîtra les chiffres de la population en France. En 2016, on comptait 5 943 096 habitants en Nouvelle-Aquitaine. 375 781 pour la Haute-Vienne, 240 407 pour la Corrèze et 119 107 pour la Creuse.