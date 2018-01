La nouvelle campagne de recensement de la population est lancée ce jeudi. 1 100 agents recenseurs sont mobilisés en Lorraine et vont se présenter au domicile des habitants dans 492 communes.

Le recensement débute jeudi 18 janvier et concerne 492 communes en Lorraine. Il sera exhaustif dans 462 communes de moins de 10 000 habitants et portera seulement sur un échantillon de la population dans 30 communes de 10 000 habitants ou plus.

Jusqu'au 24 février, plus d'un millier d'agents recenseurs vont se présenter dans les foyers et leur proposer de répondre à l'enquête soit avec un questionnaire papier, soit sur internet. L'an dernier, 46% des foyers lorrains ont répondu en ligne.

Courrier de la mairie

Dans tous les cas, l'Insee rappelle qu'un courrier de la mairie informe les habitants qu'ils vont recevoir la visite d'un agent recenseur. Attention aux faux démarcheurs !

L'Institut national de la statistique estime que la Lorraine compte, en 2018, 2 323 888 habitants. De la population officielle de chaque commune découle la participation de l'Etat à leur budget.