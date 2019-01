Le recensement de la population démarre ce jeudi dans la Loire et la Haute Loire

Cette année dans la Loire ce sont 81 communes qui seront concernées par ce comptage et 57 en Haute Loire

Cette vague 2019 se terminera le 16 février pour les communes de - de 10 000 habitants et le 23 février pour les plus de 10 000.

Les habitants des ces communes vont recevoir la visite d'un agent recenseur pour remplir des fiches de renseignement. Dans les villes de plus de 10 000 habitants le comptage se fait chaque année pour 8% de la population, et dans les communes de moins de 10 000 habitants le roulement se fait sur 5 ans pour passer la totalité des communes du département.

L'agent recenseur vous donnera deux possibilités :

1 - soit remplir une version papier du questionnaire qu'il (ou elle) passera rechercher un peu plus tard

2 - soit il (ou elle) vous incitera a le faire par le biais du site internet www.le-recensement-et-moi.fr

Dans les deux cas l'agent recenseur sera averti du remplissage du questionnaire et il (ou elle) ne repassera chez vous que si ce n'est pas fait.

A Saint-Étienne, l'INSEE tentera également cette année une expérimentation.

Dans certains immeubles,l'agent recenseur déposera une notice d'information et un courrier permettant aux habitants du logement absents à son passage de répondre directement sur internet. Chaque habitant ' un logement enfants compris devra cocher les cases de la page : sexe / age / profession/ lieu de travail / le niveau de diplôme . Il y a une feuille par membre du foyer et une page pour le logement. Une famille de 4 personnes, çà fait 5 pages a remplir et çà prend 1/4 d'heure environ

Au moment ou commence la campagne de recensement 2019 , la gendarmerie met en garde contre les faux enquêteurs

La manipulation est habituelle, des individus veulent profiter de cette campagne pour usurper l'identité des agents enquêteurs et tenter de s'introduire dans les habitations sous ce prétexte pour dérober des objets ou de l'argent aux personnes trop crédules. Le colonel Romain PASCAL, le patron des gendarmes de la Loire nous rappelle quelques précautions élémentaires pour éviter çà

En cas de doute n’hésitez pas à appeler le 17 .