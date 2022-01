Le recensement débute à Lorient pour mieux connaître les habitants

Les agents du recensement reprennent leurs enquêtes dans les communes de Bretagne. 58 732 personnes vivent à Lorient selon le dernier compte de l'INSEE, en janvier 2022. Ce chiffre global cache des réalités qu'il faut affiner avec des enquêtes plus précises. Pour cela, la ville a embauché douze enquêteurs. Ils commencent dès à présent une tournée de reconnaissance dans toute la ville avant d'aller discuter et remplir les questionnaires avec les habitants entre le 20 janvier et le 26 février. 2976 logements, tirés au sort, vont être visités. L'objectif pour l'INSEE et la mairie est de mieux connaître la population, afin d'adapter les politiques publiques. C'est une obligation légale de répondre aux agents recenseurs.

"Le recensement nous permet d'avoir des chiffres concrets sur notamment le nombre d'habitants qui arrivent, qui partent de la ville, pour ensuite adapter toutes nos politiques, que ce soit en terme de logement, mais aussi de transport, d'éducation", explique Morgane Christien, l'adjointe au maire chargée de l'administration générale et donc du recensement. Parmi les questions aussi : combien de personnes vivent dans le logement ; est-ce que les adultes travaillent dans la commune ou à l'extérieur ?

Comment ça va se passer ?

Une tournée de reconnaissance est déjà en cours. La ville a été découpée en douze zones et chaque agent recenseur va repérer les 250 à 280 logements qui lui sont attribués. Cela permet de vérifier si leurs informations correspondent bien à la réalité du terrain et de préparer leur venue. Pendant la deuxième phase, les agents recenseurs vont faire du porte-à-porte. Si vous avez une maison individuelle, ils vont juste laisser une notice avec un code pour répondre au questionnaire de l'INSEE en ligne, covid oblige.

Les agents peuvent venir le matin à partir de 7 h 30, 8 h, sur la pause déjeuner ou le soir. Vous pouvez aussi caler un rendez-vous avec eux, grâce aux coordonnées laissées pendant la première étape. Ils ne passeront pas le dimanche.

Si vous avez un doute, ils ont une carte d'agent recenseur que vous pouvez demander, ils ont été nommés par arrêté municipal. Le traitement des données est complètement anonyme.