Le recensement débute en Creuse !

Bonnat, France

A Bonnat, Isabelle Giry sillonne les rues du bourg, munie de son cahier de tournée. L’agent recenseur note scrupuleusement les portes fermées et les maisons qu’elle visite.

C’est bien de savoir combien d’habitants on est. Et puis je vois du monde comme ça. Monique, retraitée.

C’est la troisième fois qu’Isabelle Giry fait office d’agent recenseur sur la commune. « Les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là ». Elle doit visiter 250 adresses en un mois. Le reste de la commune est prise en charge par deux autres agents recenseurs.

Des informations strictement confidentielles

Isabelle Giry a suivi deux formations pour devenir agent recenseur, et possède une carte officielle qu’elle montre aux habitants. Les informations qu’elle recueille sont destinées uniquement à l’INSEE et sont strictement confidentielles.

Une collecte de plus en plus dématérialisée

Le recensement se fait de plus en plus sur internet. C’est la première chose qu’Isabelle propose aux habitants. « Je donne une notice qui explique comment faire. Il faut aller sur le site officiel du recensement, donner un code d’accès et définir son mot de passe, et après il suffit de répondre aux questions en ligne. »

Une solution que choisissent certains : « Je le fais par facilité. Comme ça, je pourrai le faire sur un moment où je suis plus disponible » appuie un habitant. Vous avez 48h pour répondre en ligne aux questions de l’Insee, sinon l’agent recenseur devra repasser. Il est toujours possible de remplir manuellement les deux formulaires de recensement, l’un pour le logement, l’autre sur l’occupant.

Et pas de panique si vous avez manqué la visite de l’agent recenseur. Isabelle Giry explique : « je reviens le soir, le lendemain ou le samedi. Je mets des croix [sur son cahier] pour voir que je suis passée. La deuxième fois, je mets un avis de passage et mon numéro de téléphone pour qu’ils puissent me joindre.

Des chiffres importants pour les communes

Le nombre d’habitants d’une commune détermine son niveau de subventions, c’est-à-dire aussi le maintien des infrastructures et de services publics : « ça compte pour le bureau de poste, pour la trésorerie par exemple », souligne le maire de Bonnat Philippe Chavant.

Le recensement permet donc au maire d’évaluer le dynamisme de sa commune : « On est dans un territoire où il y a peu d’habitants, et on a besoin d’attirer des gens. Le recensement c’est un point d’étape, un indicateur de notre travail. »

Pour savoir si votre commune est recensée cette année, rendez-vous sur ce site. Le recensement dure jusqu'au 16 février pour les communes de moins de 10.000 habitants et jusqu'au 23 février pour les plus de 10.000 habitants (Guéret).