Loiret, France

Le recensement en 2018 en Centre-Val de Loire se déroule du 18 au 17 février pour les communes de moins de 10 000 habitants, la population pour ces communes est recensée tous les 5 ans. En revanche, il se déroule jusqu'au 24 février pour les communes de plus de 10 000 habitants. Le recensement est réalisé tous les ans sur un échantillon, couvrant 8% des logements. 382 communes dans la région sont concernées, 70 dans le Loiret.

De plus en plus de personnes utilisent internet

L'agent recenseur se présente chez les personnes à recenser, muni d'une carte officielle. Il leur propose de répondre par internet, il leur remet une note explicative et des codes d'accès. La réponse papier est encore possible. En 2017, les habitants de 45% des logements de la région Centre-Val de Loire ont répondu par internet. "C'est plus simple et moins coûteux pour l'administration", selon l'Insee.

Le recensement est obligatoire

On le rappelle, le recensement est obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Il faut répondre sous peine de poursuites. Mais le taux de réponses est de 97% dans notre région, "ce qui est très bien", explique Vincent Bernard, chef du service études et diffusion de la direction régionale de l'Insee.

Le Loiret gagne des habitants

Le Loiret gagne des habitants ! Entre 2010 et 2015, la population est passée de 656.105 à 673.349 habitants, soit plus de 17.000 habitants. Cela équivaut à une augmentation de 0.5%. Cette croissance égale celle de la France métropolitaine et dépasse celle de la région Centre-Val-de-Loire (0.2%). Cela fait du Loiret, l'un des départements les plus dynamiques avec l'Indre-et-Loire, dans notre région.