Le recensement est officiellement lancé en région Centre-Val de Loire

Le jeudi 19 janvier, plus de 8 000 communes seront concernées par le recensement de la population en France. En région Centre-Val de Loire, 390 communes sont enquêtées cette année, 73 dans le Loiret. Des agents recenseurs vont venir chez vous. Mais il est possible de répondre par internet.

A partir de jeudi 19 janvier 2017, les agents seront sur le terrain pour vous rencontrer. Il est obligatoire de leur répondre. Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Ce sont les mairies qui organise la collecte. Elles recrutent les agents recenseurs. Il y a 250 agents qui vont sillonner le Loiret dans les prochaines semaines. Cette année, 73 communes loirétaines sont concernées. Parmi elles se trouvent les 10 villes de plus de 10 000 habitants où tous les ans, on questionne un échantillon de la population de la commune.

Le recensement par internet, c'est plus pratique!

L'Insee fait valoir que l'utilisation d'internet est plus pratique et plus rapide, que cela coûte moins cher au contribuable et qu'elle est plus respectueuse de l'environnement. C'est une économie de plus de 30 tonnes de papier.

Les avantages du recensement en ligne - INSEE

En France, le taux moyen de réponse par Internet est de 39,40 %, cela représentait 4 millions de personnes en 2016. Avec 36,8 %, la région Centre -Val de Loire est légèrement inférieure à cette moyenne nationale. Parmi les villes de plus de 10.000 habitants, c'est dans le Loiret que le taux a été le plus fort (44,60 %), le plus faible est celui de l'Indre avec 23,10 %. Il était de 39,2 % en Indre-et-Loire et de 33,90 % en Loir-et-Cher.

A quoi, ça sert ?

Il en sort une grande photographie de la région Centre-Val de Loire. De ces chiffres découle la participation de l'état au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus elle recevra d'argent. Cela détermine également le nombre d'élus au conseil municipal. Connaître la population permet à commune de développer des projets : ouverture de crèche, construire des logements, développer des commerces, les moyens de transports ... Le recensement permet ainsi de mieux comprendre l'évolution de la société.

Recensement de la population : 2 577 435 habitants en Centre-Val de Loire en 2014

Au 1er janvier 2014, 2 577 435 personnes résident en Centre-Val de Loire. Entre 2009 et 2014, la région compte 38 845 habitants supplémentaires, soit un rythme de croissance annuel moyen de 0,3 %. Le Loiret augmente sa population: 669.737 habitants. C'est 4.150 de plus qu'en 2013 (+ 0,6%). La population augmente dans les départements les plus urbanisés et proches de l’Île-de-France. Sur l’axe ligérien, Orléans, Tours et Blois gagnent également des habitants. L’expansion démographique se poursuit en périphérie des grandes villes. Tours est la 26ème ville française, Orléans la 33ème et Bourges, la 75ème.

Le nombre de naissances diminue

Le nombre de naissances diminue dans la région Centre-Val de Loire: - 14000 bébés. L'indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)est en baisse à 1,93 enfant par femme. L'espérance de vie à la naissance progresse de nouveau : 85,4 ans pour les femmes - 79,3 pour les femmes.

Les 73 communes du Loiret concernées par le recensement