Le recensement repoussé en 2022 en Côte-d'Or

L’évolution de la situation sanitaire conduit l’Institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de recensement. En effet, la collecte sur le terrain qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021, mais elle entraîne de nombreux déplacements et contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire.

Consultés, l’Association des maires de France (AMF) et les représentants des communes au sein de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (Cnerp) ont soutenu ce report. Comme chaque année, l’Insee publiera néanmoins les populations de la France et de toutes ses communes fin 2021. Les méthodes de calcul seront adaptées et mobiliseront davantage les sources administratives.