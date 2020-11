Le reconfinement ne profite pas à la livraison de repas en ligne

L'obligation de rester chez soi a-t-elle dopé la vente de repas en ligne et les livraisons dans l'agglomération niçoise ? Le reconfinement a forcé de nombreux restaurateurs à fermer. Des livreurs évoquent une baisse du nombre de commandes.

Contre toute attente, Sami, livreur pour Uber Eats, a vu son chiffre d'affaires dégringoler. Le reconfinement devait être l'occasion d'une explosion du nombre de commandes : elles n'ont jamais été aussi faibles. D'une trentaine de trajets par jour, l'application ne lui en propose que cinq quotidiennement depuis l'entrée en vigueur des mesures contre la propagation du Covid-19.

Rien à voir avec le premier confinement où les Niçois ont eu recours à ses services pour avoir un repas. Les règles ont changé. "La vente à emporter reste possible ! s'exclame le livreur. Les gens peuvent venir récupérer eux-mêmes leur repas. Résultat, je travaille à perte."

L'option de la vente à emporter est préférée par certains aux applications. "Il n'y a pas de frais cachés, ça me coûte moins cher de venir. Et puis ça fait toujours une sortie..." explique un amateur de spécialités libanaises. Mais il n'y a pas foule devant les restaurants toujours ouverts : et la liste des établissements n'ayant pas fermé leurs portes se réduit de jours en jours.

La vente à emporter ne peut couvrir les charges fixes de tout un restaurant dans la plupart des cas. Les salaires, l'électricité, le loyer... "Parfois, il vaut mieux baisser le rideau. Ce n'est pas rentable ou alors on gagne 20 euros à livrer quelques repas", se résout, amer, un restaurateur du centre-ville. Dans le secteur, le chômage partiel est maintenu jusqu'au 31 décembre.