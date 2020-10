"Le reconfinement nous protège mais c'est aussi une grave agression psychique et économique" (Boris Cyrulnik)

Alors qu'une forme de reconfinement semble de plus en plus probable en France pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, sur France Bleu Provence le neuropsychiatre Boris Cyrulnik alerte sur les conséquences psychologiques d'une nouvelle période d'isolement mais aussi économiques.

L'équation est délicate pour le gouvernement assure Boris Cyrulnik. Comment lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui progresse à grande vitesse en limitant les conséquences économiques et psychologiques ? Pour le neuropsychiatre replonger dans une période d'isolement va forcément peser lourd sur le plan psychique : "il va y avoir des dépressions, des troubles psychiques, il va y avoir des ruines et surtout on va mettre très longtemps à s'en remettre". Un reconfinement de 4 semaines est la piste privilégiée à cette heure-ci, avec des écoles, collèges et lycées qui resteraient ouverts mais pas les bars et ni les restaurants ce qui pèseraient évidemment très lourd économiquement : "beaucoup vont être ruinés, c'est une tragédie pour eux" dit Boris Cyrulnik.

Ce qui inquiète aussi le neuropsychiatre c'est notre "disponibilité" et notre "capacité" à accepter un nouveau confinement.

Lors du 1er confinement on avait des réactions de défense très positives : l'humour et l'entraide. Les gens serraient les dents et souriaient en attendant la fin du confinement. Et là on voit aucune réaction d'humour au contraire on voit des réactions d'agressivité apparaître.

Serrer les dents c'est donc sans doute ce qu'il va à nouveau falloir faire, pendant 4 semaines et malgré notre réticence dit Boris Cyrulnik car selon lui c'est la seule façon aujourd'hui de lutter contre l'épidémie : "toutes les épidémies de peste se sont propagées par une minorité de gens qui refusaient de se confiner.".

Alors comment les français vont-ils réagir ? Doit-on craindre des manifestations contre les restrictions comme on peut en avoir en Italie ? L'acceptation semble très difficile aujourd'hui en France et la vie s'annonce compliquée et dure pour une partie de la population.