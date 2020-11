Le reconfinement touche de plein fouet les cyclotouristes en Vaucluse

C'est un coup dur pour les amateurs de vélo. Depuis le reconfinement le 29 octobre, ils ne peuvent plus grimper les pentes du Ventoux ou prendre l'air dans la campagne avignonnaise. Comme pour tout le monde, les cyclistes ne peuvent sortir que pendant une heure et dans un rayon d'un kilomètre autour de chez eux.

Ce reconfinement met à mal les clubs amateurs dans le département. Depuis mars dernier, seul trois événements ont pu avoir lieu. Les autres ont été annulés à cause des consignes sanitaires. Un manque à gagner pour des associations parfois confrontées à une baisse du nombre d'adhérents.

Deux clubs vont disparaître

Sur les 1800 licenciés du comité départemental de cyclotourisme en Vaucluse, une trentaine n'ont pas repris leur adhésion cette année. "Je verrais déjà un premier impact du confinement en janvier, au moment de savoir combien de clubs se sont réaffiliés", explique Francis Yernaux, le président du comité départemental de cyclotourisme en Vaucluse. "J'en ai déjà deux sur 52 qui ne repartiront pas", regrette le président.

"Après le déconfinement, nous avions mis en place des sorties pour les familles, pour des gens qui n'avaient jamais fait de vélo, ça avait inciter du monde à venir. Pour l'instant, nous n'avons pas retrouver ces gens à la rentrée." À quoi bon prendre une licence de vélo si l'on ne peut plus sortir résume Francis Yernaux, qui ne comprend pas la situation actuelle.

Francis Yernaux, le président du comité départemental cyclotourisme en Vaucluse © Radio France - François Breton

Des gestes barrières respectés sur le vélo

Sur leur vélo, les cyclistes ne sont pas si proches les uns des autres. "Chacun va à son rythme, certains sont plus rapides d'autres plus lents. Ils se retrouvent automatiquement à ne plus être ensemble, donc je ne vois pas où le problème", avance Francis Yernaux, qui dénonce un double discours. On demande aux personnes âgées de s'entretenir pour être en bonne santé, "et maintenant on nous interdit purement et simplement de faire du sport. Cherchez l'erreur", conclut l'élu.

13 000 personnes ont déjà signé une pétition lancée par la fédération française de vélo, qui souhaite la levée des limites une heure/un kilomètre pour les cyclistes. Cette mesure "appliquée sans distinction est inadaptée aux sports qui peuvent se réaliser en individuel en respectant distanciation et gestes barrières."