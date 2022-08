Le recrutement de sapeurs pompiers volontaires plus compliqué dans le Territoire de Belfort

Le gouvernement compte sur les sapeurs pompiers volontaires pour sauver la situation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé aux entreprises de libérer leurs salariés concernés pour qu'ils partent lutter contre les différents incendies qui ravagent les paysages français depuis le début de l'été.

Pour Louis Deroin, le président de la CGPME 90, le syndicat des patrons de petites et moyennes entreprises du Territoire de Belfort, cette prise de parole du ministre a tout de l'effet d'annonce puisque les conventions signées par les pompiers volontaires et leur employeur encadrent déjà leurs conditions et possibilités de départ. "Cela doit se faire au cas par cas et s'adapter aux contraintes de l'entreprise, explique-t-il. Ça n'est pas aux entreprises de pallier tous les problèmes de la société. Si dans le cadre de l'organisation particulière d'une entreprise, c'est faisable, bien entendu qu'on est solidaire des événements qui se passent. Si on est en effet sur un déplacement de longue durée qui pose des contraintes qui ne sont pas aménageables par l'entreprise, ça relève du choix du chef d'entreprise de décider si il peut ou non le faire."

Depuis le début de l'été, une quinzaine de sapeurs pompiers volontaires du Territoire de Belfort se sont rendus en renfort sur les différents feux, à Landiras ou dans le Morbihan par exemple. C'est autant que le nombre de pompiers professionnels du département partis sur ces mêmes missions. Actuellement, les pompiers volontaires représentent le plus gros des effectifs du SDIS 90 puisqu'ils sont environ 400 dispersés entre la dizaine de caserne du département, contre 124 professionnels.

Une durée d'engagement qui baisse

Malgré cela, on constate des difficultés grandissantes à recruter des volontaires dans le Territoire de Belfort. "On arrive à recruter des sapeurs pompiers volontaires, on le fait de manière permanente, mais on note une baisse d'effectif, regrette le capitaine Nicolas Sauget, responsable du recrutement au SDIS 90. On a une difficulté à recruter, notamment dans les zones rurales où le bassin de population et surtout le bassin économique ne nous permettent plus de disposer d'une ressource importante de sapeurs pompiers volontaires."

Il est d'ailleurs particulièrement compliqué de disposer d'effectifs en journée dans ces secteurs. Nicolas Sauget rassure cependant en expliquant que les pompiers parviennent tout de même à intervenir sur chaque situation qui le demande.

De manière générale, la durée d'engagement des pompiers volontaires baisse. Pour le sergent-chef Sébastien Boillot, président du syndicat de sapeurs pompiers, FA SPP-PATS 90, la raison est simple : "On leur en demande trop". Selon lui, augmenter la charge de travail des sapeurs pompiers volontaires permet de moins recruter de pompiers professionnels, et donc de fonctionnaires territoriaux.

Alors au syndicat, quand on a entendu la demande de Gérald Darmanin aux chefs d'entreprise, on s'est étranglé. "Quand il fait cette demande, c'est bien qu'on manque de sapeurs pompiers professionnels, développe Sébastien Boillot. Cela fait des années que le syndicat dénonce le manque de moyens et les problèmes récurrents qu'on rencontre dans la profession. Encore une fois, il faut attendre qu'on soit en crise pour que les pouvoirs publics prennent en charge le problème."

Pour pallier ce manque d'effectif, le gouvernement vient de faire appel à l'aide de plusieurs voisins Européens. 383 pompiers roumains, polonais, autrichiens, grecs et allemands viennent en renfort des 1 100 combattants du feu français.