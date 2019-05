Le Refuge accueille les jeunes victimes d'homophobie et de transphobie à Lille

La semaine nationale du Refuge a lieu du 13 au 19 mai 2019. Le Refuge, c'est une association qui accueille les jeunes, de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie et de transphobie. Parfois chassés de chez eux du fait de leur identité sexuelle, ils peuvent être hébergés, écoutés, aidés.

Lille, France

Du 13 au 19 mai, c'est la semaine nationale du Refuge, l'occasion de faire connaître cette structure. Il s'agit d'une association, qui vient en aide aux jeunes, âgés de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie et de transphobie, et rejetés par leurs familles.

L'antenne pour les Hauts-de-France est basée à Lille. Il y a un accueil téléphonique, des permanences, avec des travailleurs sociaux et des psychologues. Mais c'est aussi un Refuge au sens propre du terme. L'association dispose de deux appartements, où logent en ce moment neuf jeunes.

Faire le deuil de la relation familiale

C'est le cas de cette jeune femme de 21 ans, qui souhaite rester anonyme et dont la voix a été transformée. Elle est hébergée depuis huit mois. Elle a quitté ses parents lorsqu'ils ont découvert par hasard son homosexualité. Car ils ne l'ont pas toléré, et souhaitaient l'empêcher de vivre sa vie, en l'enfermant dans la religion.

Du jour au lendemain elle s'est donc retrouvée dehors, arrêtant les études, et allant dormir à droite à gauche chez des amis. "J'avais toujours vécu chez mes parents, dans le même quartier, la même ville", raconte-t-elle, " Partir, c'est terrifiant. Il y a une sorte de deuil à faire de la relation familiale".

ECOUTEZ : le témoignage d'une jeune femme qui a dû quitter sa famille qui n'a pas accepté son homosexualité Copier

Culpabilité

Depuis son arrivée au Refuge, elle a pu être suivie psychologiquement, pour s'accepter, ne plus culpabiliser. "Je me sentais responsable de ce qui m'arrivait. J'avais l'impression que j'aurais pu faire plus d'effort pour être normale à leurs yeux". Aujourd'hui, elle va "bien mieux. J'arrive à avancer, c'est le principal".

Elle est sur le point de reprendre une formation, elle cherche un appartement. Revoir ses parents n'est pas encore possible : "je n'en suis pas encore là. Il y a une sorte de challenge. Lorsque j'aurai tout réussi, que j'aurai une situation stable, peut-être j'aurai envie de leur prouver que j'y suis arrivé".

En plus de leur offrir un toit, il faut un suivi psychologique

Ce suivi est indispensable pour Annette Veteau, déléguée régionale du Refuge dans les Hauts-de-France : "on a régulièrement des jeunes qui arrivent en état dépressif, voire qui font des tentatives de suicide. C'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des suivis psychologiques. On doit travailler ça aussi, en plus de leur offrir un toit".

Besoin de vos dons

19 bénévoles s'occupent de ces jeunes au Refuge de Lille, l'association vit essentiellement des dons, et elle en a bien besoin : moins de la moitié des jeunes qui lancent un SOS téléphonique à l'association peuvent être accueillis, car les moyens sont insuffisants.

Lors de la semaine nationale du Refuge, la délégation régionale organise une conférence à l'hôpital de Roubaix, ce jeudi.

Semaine Nationale du Refuge : Conférence - débat "poids des traditions, l'influence culturelle" jeudi 16 mai à 19h, amphi rue de Barbieux - Roubaix ! Rejoignez nous ! @LeRefugeHDFhttps://t.co/O9U6zViS7Fpic.twitter.com/w8vfAHpIgi — Le Refuge Hauts-de-France (@LeRefugeHDF) May 4, 2019

Puis une soirée vendredi au profit de l'association.

Comme chaque année, venez nous rencontrer et soutenir nos actions au Privilège de Lille lors de la Semaine Nationale du Refuge ! Réservez votre soirée : c'est vendredi 17 mai ! 🏳️‍🌈🎉❤️https://t.co/LrorbTDQYjpic.twitter.com/e8SM6Wd0Aq — Le Refuge Hauts-de-France (@LeRefugeHDF) May 5, 2019

ECOUTEZ : le dossier de France Bleu Nord sur le Refuge des Hauts-de-France Copier

Pour contacter le Refuge : appel ou SMS 24h/24 et 7j/7 au 06 31 59 69 50

Délégations Hauts-de-France : 3 Rue Schepers, 09 81 45 36 39