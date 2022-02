Le refuge animalier de Bort-les-Orgues, plus aux normes, est menacé de fermeture

Le refuge animalier de Bort-les-Orgues fermera-t-il ? Le président de l'association qui le gère est très pessimiste. "Avec 9 chiens on ne fera rien. Enfin, l'association, ça va être la mort quoi !" se lamente Alexandre Chauvet. Car le refuge ne peut plus désormais accueillir que 9 chiens, seuil au-delà duquel il passe dans le giron des installations classées. Or un contrôle des services vétérinaires vient de relever ses manques de normes en la matière.

Le seul refuge de Haute-Corrèze

Le couperet est donc tomber : le refuge doit limiter son nombre de chiens. Il en avait 19 au moment du contrôle. Il n'en reste déjà plus que 11 indique Alexandre Chauvet. "Au fur et à mesure que les boxes vont se vider, dès qu'on sera à 9 on condamnera les autres boxes, ils resteront vides". Le refuge ne pourra plus donc assurer sa mission de fourrière utilisée par une quarantaine de communes de Haute-Corrèze et du Cantal. Et c'est la seule structure ainsi habilitée dans tout le secteur. Le refuge accueillait aussi des chiens placés par la justice, notamment dans le cas de chiens dangereux. L'an dernier il a ainsi hébergé 300 animaux.

Un nouveau refuge, plus professionnel

_"Il y aura un gros problème pour les collectivités dans la prise en charge des animaux_explique Alexandre Chauvet. Libre à elles de passer des conventions fourrière avec des refuges à 100 kilomètres de là. Mais je ne suis pas sûr que les administrés soient d'accord d'aller récupérer un chien à Gerzat ou à Aurillac". Un problème bien compris par Éric Ziolo, le maire de Bort-les-Orgues, propriétaire du site. Il assure vouloir trouver une solution, un réaménagement du refuge actuel ou un déménagement mais avec un changement d'échelle. "Ce refuge s'est construit au fil des années sur la bonne volonté des gens qui s'en occupent en fait. Mais aujourd'hui, si on veut continuer sur le même rythme, on passe de l'autre côté. On se professionnalise". Ce qui induira un investissement énorme : plusieurs centaines de milliers d'euros. Rien ne se fera si toutes les communes qui utilisent la fourrière ne mettent la main aux portefeuille prévient le maire.