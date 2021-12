Le Refuge CHEVAL, qui recueille à Servas des animaux souvent maltraités, a besoin de vous

Le refuge CHEVAL à Servas, qui recueille des animaux souvent maltraités, a besoin de vos dons. Près de 200 équidés à nourrir et soigner, un millier d'euros par jour sont nécessaires. L'association fondée il y a trente ans en 2022 par Paul Loïs, est toujours à la recherche de fonds.

Noël aussi pour les animaux. Ceux accueillis - essentiellement - des chevaux par le Refuge CHEVAL (Centre d'Hébergement d'Equidés Vétérans Antenne Languedoc) à Servas tout près de Salindres dans le Gard. Des animaux abandonnés ou souvent victimes de maltraitance. Reste que pour fonctionner, l'argent manque et le Refuge Cheval a lancé une campagne de collecte de fonds. Cette association a été créée par Paula Loïs, décédée en mai dernier. Une véritable "icone de la cause animale et surtout une personnalité qui ne laissait indifférent personne".

1.000€ par jour pour nourrit et soigner tout ce petit monde

70 hectares, le refuge de Servas, un havre de paix pour les 195 chevaux, Poneys, ânes, mais aussi 2 lamas, 3 moutons et 2 chiens molossoïdes, tous ont la particularité d'avoir été maltraités - parfois involontairement - ou abandonnés à l'errance. Un havre ou flotte encore l'âme de sa fondatrice Paula Loïs décédée en mai dernier mais le refuge poursuit ses activités, 6 salariés et des bénévoles qui donnent la main. Il y a Sophie, toute proche de l'adolescence, "quelques heures pour les nourrir pour nettoyer les boxes", encadrée par Charlie, "cela fait aussi du bien au chevaux qui voient du monde".

Reportage au Refuge CHEVAL de Servas (Gard). Copier

Lors de la maladie de Paula Loïs une cagnotte avait été lancée. Elle a permis de récolter 16.000 euros mais pour que le refuge tourne 1.0000€ par jour sont nécessaires au minimum pour des animaux qui le valent bien. Argent, couverture, quelques heures de bénévolat. Noël aussi pour les animaux du refuge de Servas, pour que l'œuvre d'une vie - celle de Paula Loïs - se poursuive. L'année 2022 sera celle des trente ans du Refuge CHEVAL.

Des fonds et quelques heures de bénévolat

"Nous n'avons jamais un mois d'avance pour nourrir tout le monde" explique Manuela Vargas, la présidente de CHEVAL. Elle lance donc une collecte pour le Noël des chevaux. Les points de collecte sont sur Nîmes et Alès (certains centres équestres, PAD, équicentre, clinique Vetolistic à Uzès). De l'argent, des couvertures et quelques heures de bénévolat : "au départ je venais pour les chevaux, puis il y a eu les chiens dont je m'occupe" explique Sylvie, venue de l'Ardèche. Elle s'y est tellement attaché qu'elle vient d'adopter l'un d'entre eux.

"Nous avons besoin de vous" Sylvie, bénévole au Refuge. Copier

Cheval a également conçu un calendrier de l'avent mis en vente début décembre sur le net et aussi ses calendriers 2022. Tous les renseignements sur les pages Facebook et Instagram de l'association.