Pendant l'été malheureusement, il y a beaucoup plus d'abandons. A cela s'ajoute la baisse du nombre d'adoptions. Au niveau national, la SPA a constaté environ 10% d'adoptions en moins depuis le début de l'année. Et la Creuse n'échappe pas à la règle.

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

En Creuse, le problème, ce sont surtout les abandons sauvages. "Les gens ne font pas la démarche de contacter par exemple notre association pour abandonner leur animal, explique Sarah Musialik, bénévole responsable à la SPA de la Creuse, située à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Il le laisse plutôt dans la nature, attaché à une rambarde, ou dans un bois en espérant ou en n'espérant pas que quelqu'un le trouve."

La situation s'aggrave

Comparé à l'été dernier, la situation a empiré. Les fourrières voisines sont remplies, même chose pour la SPA de la Creuse avec ses 50 chiens. " Aujourd'hui nous sommes complets. Donc pour les chiens qui viennent de la fourrière ou laissés par des personnes qui font la démarche d'abandonner, on va dire, dans les règles leur animal, il y a une liste d'attente. "

On va en rentrer un, si un est adopté en fait.

Choupette, un des cinquante chiens présents en ce moment à la SPA de la Creuse © Radio France - Sarah Vildeuil

Mais les adoptions sont très rares, surtout en cette période de l'année. "D'une part parce que c'est l'été. Les gens partent en vacances. Et à la rigueur quand on veut adopter, ce n'est pas plus mal de laisser passer l'été pour être présent pour le chien. D'autre part, nous sommes en travaux et notre capacité d'accueil du public est limitée."

Près d'un an et demi de travaux

Pour accueillir au mieux les chiens, il a fallu remettre aux normes tout le refuge. Les travaux qui durent depuis un an devraient être terminés d'ici la fin de l'année. D'ici là Sarah Musialik espère que certains animaux auront trouvé une famille.

En venant adopter dans un refuge, on sauve deux chiens. Celui qui part et celui qui va rentrer à sa place. Donc c'est un double geste d'amour.

De nouveaux box ont été installés pour les chiens ainsi que des bâtiments adminsitratifs © Radio France - Sarah Vildeuil

Pendant les travaux, l'association reste ouverte pour tout renseignement, même si le téléphone est en dérangement. L'association vous invite à laisser un mail à l'adresse spa.gueret@orange.fr. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur.