Le refuge d'animaux de Céret menacé d'expulsion par la mairie

Ce jeudi, Marina a reçu un courrier de la mairie, lui demandant de quitter son terrain, le long du Tech, avant le 30 juin prochain. En cause, notamment, la convention signée lors du prêt du terrain par l'ancienne municipalité, en 2018. Marina a signé pour pouvoir construire son refuge sur 1 600 m2. Périmètre largement dépassé depuis puisqu'elle a construit une écurie en plus.

"On veut me faire passer pour quelqu'un qui squatte des terrains ?" - Marina, propriétaire du refuge de Céret

Marina reconnaît en effet avoir dépassé le périmètre autorisé, mais assure que c'était nécessaire : "C'était une ancienne décharge, j'ai tout refait, les terrains sont entretenus. Et maintenant, on me demande de partir et on me fait limite passer pour quelqu'un qui squatte des terrains ?", s'agace-t-elle.

La mairie, de son côté, assure n'avoir jamais reçu de demande de régularisation de sa part, alors que le maire et ses adjoints soient venus plusieurs fois sur le terrain. Le maire, Michel Coste, qui assure qu'il est prêt à trouver des solutions avec Marina pour qu'elle puisse continuer à "travailler sereinement".

Le seul refuge du Vallespir

"Il n'y a aucune volonté de fermer le refuge pour récupérer le terrain, construire je ne sais quoi ou faire je ne sais quoi à mon nom", insiste le maire, qui ajoute qu' "elle rend un vrai service au public, à la collectivité et au-delà de la collectivité, puisqu'elle rayonne sur l'ensemble du Vallespir". Le refuge de Marina est le seul dans le Vallespir, elle y accueille des chevaux, des chats, des chiens ou encore des lapins.

La mairie et Marina ont donc encore six mois pour travailler ensemble à trouver une solution, la mairie qui se dit aussi prête à l'aider à trouver des financements pour son refuge, une fois la situation régularisée.