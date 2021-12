Le refuge de la SPA à Luynes est fermé au public, les adoptions restent possibles

Conséquence de la Covid-19, le refuge de la SPA à Luynes est fermé au public pour au moins trois semaines. Les adoptions restent possibles sur rendez-vous. En revanche, le site n'est provisoirement plus en mesure d'accueillir des abandons.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la direction nationale a fait le choix de fermer ses refuges au public. Celui de Luynes ne fait pas exception. L'objectif est de "protéger nos équipes et nos animaux", explique Jennifer Gavelle, la directrice du site. Cette fermeture débute ce lundi 20 décembre pour au moins trois semaines.

Une situation qui ne devrait pas durer

Malgré cette fermeture, les adoptions sont maintenues sur rendez-vous. "Dans l'idéal, il faut passer par notre site internet ou notre adresse mail", précise Jennifer Gavelle. Au refuge de Luynes, il y a actuellement plus de 80 chiens et 60 chats à l'adoption.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En revanche, le site n'est plus en mesure d'accueillir des abandons. Une situation qui ne devrait pas durer selon Jennifer Gavelle : "On finira par reprendre les abandons, mais étant donné que nous sommes saturés au niveau du refuge, il faut déjà qu'on voie si on arrive à faire des adoptions sur rendez-vous avant de recommencer les abandons."

À l'approche des fêtes de fin d'année, les abandons sont en hausse, ce qui explique la saturation. La directrice du site de la SPA espère donc que certains auront le cœur généreux : "Adopter un animal, c'est en sauver deux car ça fait la place d'un autre petit malheureux qui attend sa place au refuge."