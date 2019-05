Le refuge de la SPA d'Aix-en-Provence s'agrandit pour faire face à la hausse des abandons d'animaux

L'arrivée des beaux jours est une période que redoute fortement la SPA (société protectrice des animaux), les abandons d'animaux sont en hausse et cette année particulièrement. Depuis le début de l'année les abandons ont augmenté de 30% par rapport à l'an dernier. L'an dernier pendant la période estivale, jusqu'à 9000 animaux ont été abandonnés.

C'est considérable, on n'a jamais vu autant d'abandons et on ne comprend pas pourquoi. C'est pour ça qu'on multiplie les journées "adoption". - Jacques-Charles Fombonne