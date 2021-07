Le refuge de la SPA de Luynes est saturé, en raison d'abandons d'animaux en forte hausse cette année

C'est une situation qui n'aurait pas du se produire avant le milieu du mois. En France, les refuges de la SPA sont déjà saturés, en raison d'un rebond du nombre d'abandons. Près de 8000 animaux y attendent actuellement une adoption.

A Luynes également, le refuge de la SPA est arrivé à saturation. 80 chiens sont disponibles à l'adoption, presque autant de chats. Et l'été en plus, peu de personnes se laissent tenter avec les départs en vacances. Dans les allées, il y a pourtant l'embarras du choix, entre Cesar, Louka, Karamel ou encore Tagada, autant de chiens disponibles à l'adoption. "Mercredi, on a fait une belle journée. On a trois chiens qui sont partis à l'adoption et ce jeudi on en a quatre qui sont arrivés" résume Jennifer Gavelle, la responsable de ce refuge.

Une situation de saturation très précoce

Jongler entre les entrées et les sorties, ce sera son quotidien cet été, ainsi que celui de ses 12 agents animaliers. Elle ne s'attendait pas à voir ses locaux déjà saturés. "Ça commence vraiment plus tôt que d'habitude. On est un petit peu paniqué en se disant comment on va faire ? On sait que les adoptions repartent généralement en août/septembre, quand les gens reviennent de vacances. Et là, on est début juillet et ça fait déjà une bonne quinzaine de jours qu'on est saturé".

Il s'agit peut-être d'un effet post-confinement. "Les gens ont du aller sur le Bon Coin, ou dans les petites annonces, pour prendre des animaux, mais qui ne leur correspondaient pas ! Pendant le confinement, on était chez nous, on restait H24 avec l'animal. Certes, on avait du temps. Puis la reprise du travail a été parfois un peu compliquée à gérer".

30% d'animaux en plus par rapport à 2020

Ici, il y a 80 chiens disponibles à l'adoption, presque autant de chats, quelques cochons d'Inde et lapins. Une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. Alors pour libérer de la place, des appels à l'aide, des portraits et des vidéos des animaux sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et quand un adoptant se présente, il est littéralement chouchouté.

Si vous souhaitez d'ailleurs adopter un animal de compagnie, le refuge de la SPA de Luynes est ouvert tous les après-midi, sauf le jeudi, de 14h à 17h. Vous pouvez aussi vous rendre sur leur site internet pour un premier contact avec les animaux disponibles à l'adoption.