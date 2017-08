Meurthe-et-Moselle : le refuge pour animaux d'Amance menacé de fermeture

Le refuge de la SLPA d'Amance, près de Nancy, est menacé de fermeture. Les salariés et bénévoles ont jusqu'à la fin du mois d'août 2017 pour mettre le bâtiment aux normes. Des travaux estimés par la présidente entre 40 000 et 50 000 euros.

Le refuge pour animaux d'Amance, près de Nancy, a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, fin juillet 2017, car la structure a besoin de dons et de bénévoles en vue d'un coûteux chantier de mise aux normes. La présidente de la SPLA (Société Lorraine de Protection des animaux), Evelyne Vandamme, estime que les travaux nécessiteront de 40 000 à 50 000 euros. Problème : le refuge ne dispose pas de tels fonds, "je n'ai pas un centime" se désole la présidente. Tout doit normalement être régularisé avant la fin du mois d'août, mais la DDPP et la préfecture, qui statueront in fine sur le sort du refuge, pourraient accorder un délai supplémentaire.

Evelyne Vandamme est la présidente de la SLPA. Elle est inquiète de l'avenir de son refuge. © Radio France - Manon Klein

90 chiens et 300 chats

Si les travaux ont déjà débuté, le plus gros reste à venir. Et à ce moment là, l'organisation du site risque de devenir compliquée. "Il va falloir déplacer toutes les cages, et donc tous les animaux" précise Chantale, bénévole au refuge depuis une quinzaine d'années.

Chantale est bénévole au refuge depuis plus de 10 ans. Elle s'occupe notamment de la balade des chiens. © Radio France - Manon Klein

Agrandir les cages, bétonniser, et refaire le système électrique

Pour être aux normes, les cages des animaux vont devoir être agrandies. Le sol doit être recouvert de béton, notamment pour des raisons sanitaires. Et le système électrique va être entièrement refait, pour garantir la sécurité des employés, bénévoles et visiteurs. Le refuge d'Amance est à la recherche de bénévoles prêts à aider pour les travaux. Quelques volontaires se sont déjà manifestés... mais , vacances estivales obligent, il ne seront pas disponibles avant le 15 août !

Au refuge d'Amance, il y a des boxs à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, au milieu des champs. © Radio France - Manon Klein