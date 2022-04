Le refuge pour animaux de Rivesaltes, Un Gîte une Gamelle, déménage à Pollestres

Le refuge Un Gîte Une Gamelle va plier ses bagages et s'installer à Pollestres à la rentrée prochaine. Un nouveau refuge plus moderne et spacieux les attend.

Le refuge Un Gîte Une Gamelle a ouvert ses portes à Rivesaltes il y a plus de 10 ans, mais ses murs deviennent trop petits pour Corinne Legrand, présidente de l'association, et sa vingtaine d'animaux hébergés. "On fait de plus en plus de sauvetages, il y a de plus en plus d'animaux abandonnés", constate Corinne Legrand, "et au-delà de la place, ce n'est pas idéal pour travailler, c'est ancien".

Cela fait près de sept ans qu'elle cherche à déménager, elle avait démarché plusieurs dizaines de communes dans les Pyrénées-Orientales, et c'est la mairie de Pollestres qui a finalement répondu à ses besoins.

"Nous avions la volonté d'inscrire la cause animale au cœur même de notre action" - Jean-Charles Moriconi, maire de Pollestres

Une collaboration qui a commencé sous le mandat de l'ancien maire, reprise par la nouvelle équipe de Jean-Charles Moriconi, et qui a été signée au Conseil municipal du mardi 12 avril. "Nous avions la volonté d'inscrire la cause animale au cœur même de notre action, ça allait de soi qu'au-delà de créer des campagnes de sensibilisation, nous avions la volonté de créer une véritable structure qui puisse être le signe d'une commune impliquée dans la cause animale", se félicite le maire.

Une cinquantaine de box avec jardin

L'installation se fera en septembre prochain, sur un terrain de plus de 13 000 mètres carrés. Il y aura désormais "une cinquantaine de box pour chiens, une chatterie, chacun aura son jardin, sa chambre", détaille Corinne Legrand. Le tout, dans une volonté de projet "vertueux", comme le qualifie le maire de Pollestres. "Il a été réalisé avec des matériaux d'avenir qui sont modernes sur le plan écologique : du photovoltaïque, beaucoup d'arbres pour le CO2", ajoute-t-il.

L'association Un Gîte Une Gamelle est déjà à la recherche de nouveaux bénévoles.