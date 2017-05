Le refuge Robert Blanc dégradé pendant la saison d'hiver

Les gardiens du refuge Robert Blanc, au-dessus des Chapieux à Bourg-Saint-Maurice ont eu une drôle de surprise en remontant après un hiver d'absence: la pièce laissé en libre-accès pour les randonneurs a été vandalisée.

Les gardiens du refuge Robert Blanc, propriété de la commune de Bourg-Saint-Maurice, ont constaté de nombreuses dégradations dans le refuge d'hiver quand ils sont remontés ces derniers jours après une saison d'absence: une vitre cassée, la réserve de bois entièrement consommée, un beau livre des éditions Guérin disparu, tout comme la carte IGN affichée sur un mur.

La vaisselle pas faite c'est courant, le local dégradé c'est plus rare

Trouver le local au printemps dans un état pas trop propre, la vaisselle pas faite, les poubelles pas redescendues, c'est apparemment assez courant, même si ça n'est pas normal. " Mais trouver le refuge abîmé avec une vitre cassée, des objets volés, des portes malmenées pour être ouvertes, c'est plus rare, souligne le gardien Olivier Meynet. Même si en discutant avec d'autres gardiens, on constate que ce sont des choses qui arrivent de plus en plus, c'est triste ".

La salle d'hiver du refuge Robert Blanc... nettoyée et réparée! - Refuge Robert Blanc

Le gardien rappelle le contrat moral entre montagnards et le sens du mot refuge, à savoir trouver un local pour s'abriter si c'est la tempête, si on est perdu ou à bout de force. Ne pas laisser un local accessible pour ce gardien, ça n'est pas envisageable en dépit des mauvaises surprises. "_On pense que c'est une minorité de gens qui viennent et qui ont une attitude de consommateur_s", dit Olivier Meynet.

En conclusion du message que les gardiens de Robert Blanc ont posté sur Facebook, on peut lire : " Notre enthousiasme reste intact, et nous espérons vous accueillir nombreux tout au long de cette saison dans le respect et la bienveillance ! "