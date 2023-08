Le refuge SPA de La Rochelle à Lagord déborde. Une liste d'attente est en place pour les nouveaux abandons

Depuis plusieurs mois, le nombre d'abandon d'animaux augmente en France. 100 000 sont environ abandonnés chaque année, mais depuis début 2023, il y a une hausse de 15%. Une augmentation en partie expliquée, par l'inflation. +18% pour le prix des croquettes pour chiens et chats, selon, le cabinet de suivi de la consommation NielsenIQ, partenaire de France Bleu. Et puis une augmentation globale du coût de la vie qui pour certains ne permet plus de faire face à des frais de vétérinaires par exemple.

Certains viennent nous demander des la nourriture pour chat, parce que c'est devenu cher

Au refuge de la SPA de Lagord près de La Rochelle, Xavier Leclerc le président voit parfois certaines personnes venir avec des demandes particulières. "Ils viennent pour nous demander un peu de nourriture pour chat par exemple, parce que, cela est devenu cher. D'autres sont à la recherche d'aides financières pour pouvoir payer le vétérinaire, mais on ne peut pas, notre budget est limité, par contre, pour ceux qui sont au RSA, on peut leur proposer nos tarifs vétérinaires qui sont moins chers que dans le public."

Des couples qui se séparent viennent souvent aussi au refuge pour laisser leur animal, résultat, de plus en plus d'animaux sont abandonnés, mais pour Xavier Leclerc, cela ne peut pas être immédiat. "Les gens pensent que l'on est à leur disposition, qu'ils peuvent venir et abandonner leur animal comme çà ... mais non, cela ne se passe pas de cette façon."

Il y a maintenant une liste d'attente, deux à trois semaines au moins, et puis la loi impose aujourd'hui un délai de réflexion 7 jours avant de pouvoir réellement pouvoir abandonner son chat ou son chien. Ce qui explique parfois des abandons sauvages de chattons devant la grille du refuge SPA de Lagord, des petits chats laissés dans un carton en pleine nuit.