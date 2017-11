Le refuge SPA de Luynes se rénove et recrute une vétérinaire

Le refuge de Malitourne à Luynes vient d'inaugurer de nouveaux bâtiments et de nouveaux espaces pour chiens et chats

Le refuge de la SPA de Luynes sort de huit mois de travaux qui ont été nécessaires pour redonner du confort aux animaux. Des parcs de détente pour les chiens ont été créés, les locaux pour les chats ont été rénovés, il y a maintenant un local vétérinaire, et le bâtiment d'accueil a été refait à neuf. Ces travaux font partie d'un grand plan national de rénovation des refuges engagé par la SPA en 2014.

Les 5 hectares et demi du refuge était déjà impressionnants avant les travaux, ils le sont encore plus maintenant avec 4 nouvelles chatteries et surtout 17 nouveaux parcs de détente pour les chiens. Emilie De Marco est membre du conseil d'administration de la SPA. Elle explique que Luynes fait partie des 10 premiers refuges en France à avoir bénéficié d'une telle rénovation. La priorité était d'apporter de l'espace aux chiens et du confort aux chats.

"Notre politique est aujourd'hui de créer le plus possible de parcs de détente pour les chiens, ce sont des espaces d'une centaine de mètres carrés chacun. Cela favorise la rencontre entre nos animaux à adopter et les futurs adoptants. Dans un parc, ces derniers peuvent aussi mettre en contact un animal de compagnie qu'ils possèdent déjà avec l"animal qu'il convoitent. On sent tout de suite si les deux vont s'entendre" Emilie De Marco, administratrice de la SPA

La grande nouveauté c'est aussi l'embauche d'une vétérinaire à temps plein. Pauline Angoujard est arrivée au refuge de Luynes le 2 novembre. Elle aura tous les moyens pour bien soigner les animaux sur place.

"Nous n'aurons plus besoin de transporter les chiens ou les chats malades chez un vétérinaire, ce qui est souvent source de stress pour eux. De plus, le local vétérinaire du refuge est bien équipé. Je serai présente ou disponible tous les jours pour assurer les soins" Pauline Angoujard, la nouvelle vétérinaire

Si cette rénovation du refuge de Luynes va améliorer considérablement le confort des chiens et des chats abandonnés, elle ne va pas augmenter la capacité d'accueil qui est d'un peu plus de 200 chiens et une soixantaine de chats. Le refuge abrite actuellement 140 chiens et 50 chats.