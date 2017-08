Le refuge SPA de Plaisir (78), plein à craquer : encore trop d'abandons d'animaux

Dans tous les refuges SPA, c'est la même histoire : c'est l'été et les demandes d'abandon battent encore des records. C'est le cas au refuge de Sainte Apolline, à Plaisir, dans les Yvelines, où sont accueillis plus de 110 chiens et 250 chats délaissés par leurs maîtres.

Le refuge SPA de Plaisir est grand, spacieux, neuf, il n'a que cinq ans d'âge, mais malgré tout, il abrite, comme dans tous les refuges, la misère de centaines d'animaux abandonnés par leurs maîtres. Les prétextes sont divers, des problèmes d'argent, des animaux mal dressés et devenus ingérables, des ruptures familiales ou tout simplement, des vacances auxquelles ne sont pas conviés les animaux domestiques. Résultat : plus de 110 chiens et plus de 250 chats sont hébergés ici, dans l'attente d'une nouvelle famille.

joli chien abandonné © Radio France - sylvie charbonnier

Au standard du refuge, le téléphone n'arrête pas de sonner et la centaine de bénévoles ainsi que les 18 salariés ont bien du mal à trouver une solution pour les animaux. Les chats, notamment, sont abandonnés sans égard, parfois lancés au dessus des grilles du refuge, ou laissés, tout bébés, dans des cartons, quand ils ne sont pas lâchés dans la nature, sans être stérilisés.

les chats © Radio France - sylvie charbonnier

Actuellement, ce sont près de 300 animaux qui attendent d'être adoptés. Si vous êtes tenté, voici comment procéder :

Une pièce d'identité ou un justificatif de domicile, pour un chien, un justificatif de revenus et une participation de 130 à 150 euros pour un chien, de 80 à 100 euros pour un chat.

Ninon Rueff, chef d'équipe © Radio France - sylvie charbonnier

Le refuge SPA de Plaisir est ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 10h 30 à 13 h et de 14h à 17h.