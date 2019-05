Le refuge SPA de Poitiers présente ses chats "laissés-pour-compte" qui n'ont personne pour les adopter

Poitiers, France

Ils sont vieux, malades, parfois avec des cicatrices... et peu de personnes veulent les adopter. Le refuge SPA de Poitiers (Secours et protection des animaux) organise une fois par mois une opération pour présenter ses "laissés-pour-compte", c'est-à-dire ses chats parfois "abîmés" au cours de leur vie. Ce week-end des 18 et 19 mai, un peu moins de dix animaux sont présentés au Jardiland Grand Large de Poitiers.

Parmi eux : Nestor, 10 ans, qui est trop vieux pour plaire aux plus grands nombres, ou encore Atlas, atteint du sida des chats, une maladie non transmissible à l'homme mais mortelle à long terme. "Ce sont des chats soit accidentés, ou borgne, ou senior que les gens ne regardent pas en premier au refuge, explique Anne, une bénévole. Les gens nous demandent plutôt des chatons. Alors que les chatons, c'est imprévisible, on ne sait pas quel caractère ils auront, contrairement à ces chats qui ont de l'amour à donner."

"Ce sont des chats merveilleux" - Anne, une bénévole Copier

Parmi les chats proposés à l'adoption, il y a également Tristan. "C'est un chat qui n'a pas un passé facile, raconte Anne. Il a été heurté par une voiture, son collier s'est coincé dans la plaque d'immatriculation, il a été traîné sur le bitume et brûlé sur toute la face."

Tristan a encore des cicatrices après son accident © Radio France - Guillaume Farriol

Le refuge SPA de Poitiers encourage donc les personnes à la recherche d'un animal à se tourner vers ces chats. "Il faut que les gens aillent voir du côté des chats timides, ceux qui sont dans les coins et vers qui ils ne vont pas au premier abord", conclue Anne.

Les bénévoles organisent environ une fois par mois une telle opération. Il est également possible de venir voir les chats au refuge de Poitiers tout au long de l'année. L'association organise par ailleurs ses journées portes ouvertes les 25 et 26 mai.