Les Restos du Cœur, ce n'est pas que de la distribution alimentaire. Dans les centres, on se tourne de plus en plus vers les services à la personne. C'est le cas au centre Dijon Sud où un relais bébé est proposé aux bénéficiaires. Au programme : distribution de lait, de couches et garde d'enfants.

A l'angle de la rue Chevreul et de la rue Morel-Retz, la crèche "Les Bout'choux" accueille tous les après-midi de la semaine (sauf le mercredi) les enfants jusqu'à 18 mois. Le relais existe depuis plus 15 ans. Il a été rénové en 2017 et offre tout le confort d'une crèche. "C'est vrai qu'avant, c'était un petit relais dans le centre. Ensuite, il y a eu l'algeco. Mais il était en mauvais état. Ensuite les bénévoles des jardins ont construit ce relais," affirme Michèle Chevallier, la responsable du centre. A quelques mètres de la grande salle où sont distribués les repas, les petits sont gardées par trois "nounous". Thérèse, Marie et Christiane, toutes bénévoles à la retraite, offrent leurs temps libres pour s'occuper des enfants.

La crèche "Les bout'choux" de Dijon Sud a été rénové en 2017 © Radio France - Stéphane Parry

Il n'y a pas de doute. Le concept du relais bébé "Les bout'choux" est le même qu'une crèche. Le personnel bénéficie d'une formation pour s'occuper des bébés. Ici, les parents peuvent laisser leurs enfants l'esprit tranquille. "Les enfants peuvent rester le temps qu'il faut dans le relais. On ne veut pas voir de bébés dans le centre pour des questions d'hygiène," affirme Michèle Chevalier. Ils ne repartent pas les mains libres. Ils ont le droit à des couches, du lait et des petits pots pour bébés et parfois des vêtements.

Michelle Chevallier, la responsable du centre Dijon Sud des Restos du cœur à l'intérieur de la crèche © Radio France - Stéphane Parry

Sept cent cinquante familles sont inscrites au centre de Dijon Sud des Restos du cœur dont 65 bébés de moins de dix-huit mois.

